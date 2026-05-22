El Ministerio de Capital Humano presentó "Gemelo Digital Social"

“ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!”, expresó en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En el escrito, le sumó un video en el cual se ven diversas imágenes con una voz en off que indicó: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

“El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, añadió.

Asimismo, señaló: “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”.

“Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”, culminó.

En el entorno de Capital Humano señalan que la clave del modelo está en la posibilidad de anticipar consecuencias y predecir necesidades y objetivos de desarrollo. La idea es evaluar, por ejemplo, qué podría ocurrir si el Estado implementa determinada política pública, cómo impactaría sobre distintos sectores sociales y qué variables deberían modificarse para optimizar resultados.

El modelo tendrá cuatro dimensiones centrales. La primera será descriptiva: ordenar y procesar información relevante sobre distintos fenómenos sociales. La segunda buscará explicar causalidades y patrones de comportamiento. La tercera tendrá capacidad predictiva y permitirá proyectar qué podría suceder bajo determinadas condiciones. Y la cuarta será prescriptiva, orientada a optimizar decisiones y recursos a partir de simulaciones realizadas mediante inteligencia artificial.

En el Gobierno sostienen que esa combinación permitirá mejorar la eficiencia de las políticas públicas y utilizar de manera más precisa los recursos presupuestarios. La intención oficial es construir un sistema que no solo reaccione frente a crisis sociales ya consolidadas, sino que pueda anticiparlas y evaluar preventivamente distintos escenarios posibles.