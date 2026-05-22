Kicillof cargó contra el recorte del subsidio al gas en zonas frías que busca el Gobierno

Kicillof también cuestionó aspectos legales del proyecto y aseguró que “hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, por lo que no descartó futuras presentaciones judiciales.

En ese marco, le reclamó al Senado que no avance con la aprobación definitiva de la iniciativa. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, expresó.

Críticas al rumbo económico de Milei

Durante su discurso, el gobernador comparó la política energética argentina con las medidas adoptadas en otros países frente al aumento internacional de los combustibles y la energía.

“En todo el planeta tenemos gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto. Todos menos Milei, que transfirió el costo a los hogares, a la nafta, al gas y a la electricidad”, cuestionó.

Además, sostuvo que el ajuste ya impacta de lleno en la vida cotidiana de los argentinos y retomó recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre el límite del recorte del gasto público.

“Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre el deterioro social y económico en la provincia de Buenos Aires: “Estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos”.