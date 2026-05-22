Kicillof cargó contra el recorte del subsidio al gas en zonas frías que busca el Gobierno

El gobernador bonaerense cuestionó la media sanción aprobada en Diputados y pidió al Senado que rechace el proyecto impulsado por el oficialismo.
Axel Kicillof volvió a cuestionar el ajuste del Gobierno nacional y apuntó contra el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que recorta los subsidios al gas para usuarios de zonas frías. El mandatario bonaerense calificó la iniciativa como “un gran error” y advirtió que tendrá impacto directo sobre millones de hogares.
“Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando, que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional”, sostuvo durante una actividad en Florencio Varela.
Según remarcó, la medida “pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”. Además, consideró que la decisión llega en un contexto económico delicado para gran parte de la población.
“Esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes”, afirmó.
Kicillof también cuestionó aspectos legales del proyecto y aseguró que “hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, por lo que no descartó futuras presentaciones judiciales.
En ese marco, le reclamó al Senado que no avance con la aprobación definitiva de la iniciativa. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador comparó la política energética argentina con las medidas adoptadas en otros países frente al aumento internacional de los combustibles y la energía.
“En todo el planeta tenemos gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto. Todos menos Milei, que transfirió el costo a los hogares, a la nafta, al gas y a la electricidad”, cuestionó.
Además, sostuvo que el ajuste ya impacta de lleno en la vida cotidiana de los argentinos y retomó recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre el límite del recorte del gasto público.
“Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, advirtió.
Finalmente, alertó sobre el deterioro social y económico en la provincia de Buenos Aires: “Estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos”.
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