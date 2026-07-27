El ministro de Economía de Lula llamó "payaso" a Milei y afirmó que Argentina está peor que Brasil

Entre esos puntos pendientes mencionó las altas tasas de interés, actualmente en el 14,25% anual, aunque descartó un escenario de recesión para este año. Además, ratificó las previsiones oficiales, que contemplan un crecimiento del PBI del 2%, un desempleo cercano al 6%, una inflación interanual del 4,64% y un saldo comercial positivo, indicadores que, según sostuvo, reflejan la fortaleza de la economía brasileña.

Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

La respuesta desde Itamaraty también fue contundente. El canciller Mauro Vieira calificó de “graves e inaceptables” las declaraciones del Presidente argentino y remarcó: “Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable”. Sin embargo, aclaró que la prioridad sigue siendo preservar el diálogo entre ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó además: “Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.

Por último, Vieira descartó por ahora una medida diplomática extrema, aunque reclamó una explicación formal del Gobierno argentino. “La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?”, sostuvo en declaraciones a TV Globo.