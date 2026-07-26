Brasil convocó al embajador argentino para exigir explicaciones por los dichos de Milei

La convocatoria fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño luego de las descalificaciones del Presidente contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes.
La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó este domingo un nuevo episodio. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que brinde explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), que reaccionó tanto a los insultos pronunciados por Milei durante un acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo como a sus posteriores declaraciones en las que acusó al gobierno brasileño de financiar una supuesta "campaña antiargentina".
Según informó el diario Folha de S. Paulo, la citación busca transmitir el malestar del gobierno de Lula por las expresiones del mandatario argentino, quien durante su paso por la Exposición Rural afirmó: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil".
Milei agregó además que Brasil "jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023" y recordó que "los asesores de Massa eran un grupo de brasileños".
En un comunicado oficial, el Palacio de Itamaraty sostuvo que "no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño".
La cancillería brasileña calificó además como "especialmente lamentable" que el episodio involucre "al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial".
La convocatoria al embajador argentino se produjo pocas horas después de que Brasil llamara a consultas a su propio representante en Buenos Aires, Julio Bitelli, en otro gesto de fuerte descontento por los ataques de Milei.
Durante el acto del Partido Liberal, el Presidente argentino calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y cuestionó al juez Alexandre de Moraes, a quien definió como "basura calva" por impedirle visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria.
Desde el gobierno brasileño consideran que se trata de una de las mayores crisis diplomáticas de los últimos años. De acuerdo con fuentes de Itamaraty citadas por la prensa local, no se registraba un conflicto de esta magnitud desde el enfrentamiento entre Brasil e Israel en 2024.
La convocatoria de Raimondi representa un nuevo deterioro en la relación entre Buenos Aires y Brasilia, marcada desde la llegada de Milei a la Casa Rosada por los reiterados cruces con Lula y las profundas diferencias políticas entre ambos gobiernos.
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