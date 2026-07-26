Brasil convocó al embajador argentino para exigir explicaciones por los dichos de Milei

Especialmente lamentable

En un comunicado oficial, el Palacio de Itamaraty sostuvo que "no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño".

La cancillería brasileña calificó además como "especialmente lamentable" que el episodio involucre "al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial".

La convocatoria al embajador argentino se produjo pocas horas después de que Brasil llamara a consultas a su propio representante en Buenos Aires, Julio Bitelli, en otro gesto de fuerte descontento por los ataques de Milei.

Durante el acto del Partido Liberal, el Presidente argentino calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y cuestionó al juez Alexandre de Moraes, a quien definió como "basura calva" por impedirle visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria.

Desde el gobierno brasileño consideran que se trata de una de las mayores crisis diplomáticas de los últimos años. De acuerdo con fuentes de Itamaraty citadas por la prensa local, no se registraba un conflicto de esta magnitud desde el enfrentamiento entre Brasil e Israel en 2024.

La convocatoria de Raimondi representa un nuevo deterioro en la relación entre Buenos Aires y Brasilia, marcada desde la llegada de Milei a la Casa Rosada por los reiterados cruces con Lula y las profundas diferencias políticas entre ambos gobiernos.