Operativo de la Ciudad con más de 1.500 efectivos para reforzar la seguridad en villas

Las autoridades informaron que en el megaoperativo se desplegó simultáneamente en 15 villas y barrios populares de la Ciudad: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

Participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y Agentes de Tránsito.

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"Proteger el estilo de vida de la Ciudad"

“Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, subrayó Jorge Macri, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Sobre la Operación “Tormenta Negra”, el Jefe de Gobierno agregó: “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”.

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Además se cerraron cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y en la 31, donde fueron detenidos un peruano y un chileno: el Gobierno porteño ya pidió que los echen del país.

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “Hay varios detenidos en las distintas villas. Queremos cuidar a la gente buena que vive en cada uno de esos barrios y atrapar a los delincuentes que se esconden ahí, porque está claro que muchas veces el delito busca su oportunidad y no vamos a permitir que se hagan dueños de estos barrios”.