Por qué la UCA cuestiona las cifras oficiales de pobreza

La diferencia entre las estadísticas surge principalmente de dos aspectos metodológicos. Por un lado, los investigadores analizaron los cambios en la forma en que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) registra los ingresos de las familias. Según el informe, la captación de esos recursos mejoró desde fines de 2023, una modificación que puede afectar la comparación entre distintos períodos y reducir la pobreza estimada.

El segundo punto es la composición de la Canasta Básica Total, que determina cuánto dinero necesita un hogar para cubrir sus necesidades esenciales y no quedar por debajo de la línea de pobreza. Actualmente, el cálculo oficial utiliza como referencia los patrones de consumo de la encuesta de gastos de 2004/2005, mientras que la UCA incorporó información más reciente, correspondiente a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/2018.

Con esa actualización, los investigadores construyeron dos escenarios. El primero, denominado V1, utiliza un criterio más moderado y calcula una pobreza del 37,5% para el segundo trimestre de 2026. El segundo, V2, establece una canasta más exigente y eleva el indicador al 42,4%. Para septiembre de 2026, por ejemplo, la canasta de un hogar de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires alcanzaba los $1.632.505 según el cálculo oficial, frente a $1.911.876 en V1 y $2.073.930 en V2.

La pobreza bajó desde el pico de 2024, pero volvió a aumentar en 2026

El informe también reconoce que hubo una reducción de la pobreza respecto del momento más crítico de 2024, cuando el indicador superó el 50% de la población. Sin embargo, la magnitud de esa recuperación cambia considerablemente según el método utilizado: entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la caída fue de 16,6 puntos con la medición oficial, de 10 puntos en el escenario V1 y de 8,6 puntos en V2.

Otro dato que surge del análisis es que la tendencia volvió a deteriorarse durante 2026. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza oficial pasó del 31,8% al 34,4%. En el escenario alternativo moderado subió del 35,3% al 37,5%, mientras que en el más exigente aumentó del 39,5% al 42,4%.

Los investigadores aclararon que las estimaciones no pretenden establecer una nueva tasa oficial ni reconstruir los ingresos reales de cada hogar. Se trata de pruebas de sensibilidad que permiten observar cómo cambian los resultados cuando se utilizan criterios homogéneos para captar los ingresos y una canasta de consumo más actualizada. La conclusión central es que la mejora que exhiben las estadísticas oficiales resulta mucho menos pronunciada bajo esos parámetros, y que, en uno de los escenarios, la pobreza incluso supera el nivel registrado en 2023.