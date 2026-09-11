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El radicalismo de CABA debate y se prepara para el 2027

Con la participación de 117 convencionales La Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló un plenario donde se expuso el trabajo realizado en todas las comunas junto a los vecinos.

La Unión Cívica Radical (UR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizó un plenario con la participación de 117 convencionales donde se debatió el trabajo que el partido viene realizando -junto a los vecinos de todas las comunas-en materia de seguridad, derechos humanos, transporte, vivienda, salud mental educación y ambiente.

Durante el plenario -realizado el martes 8- expusieron los presidentes de todas las comisiones de trabajo y se aprobó que el próximo Congreso programático del partido se lleve a cabo los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre próximos.

"Estamos poniendo toda la energÍa para tener un programa de gobierno , movilizar la militancia y recorrer los barrios escuchando a los vecinos", destacó Loupias y concluyó: "Tenemos la certeza que la gente necesita una alternativa al gobierno nacional y al kirchnerismo y en eso estamos trabajando".

Video resumen del plenario editado por de la UCR-CABA:

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