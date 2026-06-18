El radicalismo le pidió al Gobierno que termine con el tema Adorni

Maximiliano Abad, senador nacional de la UCR, lamentó que “la mayoría de los conflictos que tiene el Gobierno son autogenerados e innecesarios”.
El senador Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical (UCR), afirmó este jueves que la crisis provocada por la permanencia en el cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, demuestra que “la mayoría de los conflictos que tiene el Gobierno son autogenerados e innecesarios” y que "este tema no da para más, el daño que está sufriendo el Gobierno es inconmensurable y afecta a su base social, porque la gente votó para que se termine con la corrupción”.
La situación de Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, “genera también un daño externo” y condiciona “a todos los invasores que están mirando hacia la Argentina”, expresó Abad en diálogo con Radio Rivadavia.
Recalcó que esta situación impide que los funcionarios del Gobierno puedan ir a los medios de comunicación para hablar sobre “las cosas positivas para comunicar”, porque les preguntan sobre Adorni.
“El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con el tema, dar vuelta la página y ver como algunos datos positivos como la baja de inflación, la baja del riesgo país, la mejor calificación crediticia de la Argentina se traslada a la producción y a los bolsillos de la gente”, aseveró.
A juicio de Abad la situación de Adorni “genera una parálisis en el Gobierno” cuando “todavía hay muchos temas que resolver para que la Argentina salga de la decadencia y vaya hacia el progreso, el desarrollo y la modernidad”.
Consideró que la necesidad de que el Jefe de Gabinete renuncie “empieza a tener unanimidad en la política" y dijo que "gran parte del Gobierno, aunque no lo puede expresar, va en la misma tesitura”.
Abad dijo que Adorni debe renunciar porque "quién no puede explicar sus ahorros no puede explicar la administración eh del país", expresó en alusión a la principal función del jefe de Gabinete.
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