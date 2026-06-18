El radicalismo le pidió al Gobierno que termine con el tema Adorni

A juicio de Abad la situación de Adorni “genera una parálisis en el Gobierno” cuando “todavía hay muchos temas que resolver para que la Argentina salga de la decadencia y vaya hacia el progreso, el desarrollo y la modernidad”.

Consideró que la necesidad de que el Jefe de Gabinete renuncie “empieza a tener unanimidad en la política" y dijo que "gran parte del Gobierno, aunque no lo puede expresar, va en la misma tesitura”.

Abad dijo que Adorni debe renunciar porque "quién no puede explicar sus ahorros no puede explicar la administración eh del país", expresó en alusión a la principal función del jefe de Gabinete.