Reino Unido cruzó a Milei y defendió la explotación de petróleo en las Islas Malvinas

De todos modos, notificaron formalmente que no negociarán la soberanía de las Islas Malvinas sin el consentimiento de sus habitantes, los kelpers, basados en el principio de autodeterminación. De esta manera, el gobierno británico sostuvo que el apoyo por los ciudadanos de las Islas permanece "inquebrantable", al igual que la defensa sobre sus derechos de decidir su futuro.

Esta confirmación fue presentada por Downing Street, a través del secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, luego de que Milei, ratificara el reclamo de soberanía nacional en el discurso emitido en la Asamblea General.

Unos 40 empresarios de Malvinas irán a Punta Arenas.

El conflicto con Reino Unido

La tensión actual se enfocó en el proyecto petrolero Sea Lion, luego de que el Gobierno Nacional implementara sanciones y enviara al Congreso un paquete legislativo con el objetivo de penalizar a las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en las Islas, de manera ilegal, es decir, sin autorización argentina.

Esa postura provocó el rechazo británico y que calificaran las medidas de la gestión argentina como un hecho "inaceptable" por ejercer jurisdicción extraterritorial hacia el libre comercio internacional.

Por su parte, la Cancillería argentina instó nuevamente al Reino Unido para que cumpla con sus "obligaciones internacionales de descolonización", y subrayó la importancia de reanudar el diálogo "de manera pacífica".