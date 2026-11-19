Con más de 25 años de experiencia en la conducción del SAME, Crescenti se convirtió en sinónimo de eficiencia. El servicio hoy demora menos de cinco minutos en acudir a una urgencia. Su nivel le permitió al SAME sumar otro hito en su historia, al ser elegido por el Vaticano para cuidar la salud del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. “Este desafío nació de una decisión directa del Vaticano. Durante muchos meses mantuvimos un diálogo fluido y riguroso con los médicos papales para coordinar cada detalle, lo que nos permitió garantizar una cobertura del 100% en cada traslado y cada actividad oficial”, sostuvo Crescenti.

Fueron días de intenso trabajo: entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre, con Crescenti al mando del operativo, el SAME asistió además a 958 personas, con 925 pacientes atendidos en Palermo y 33 trasladados a distintos hospitales porteños.

La trayectoria de Alberto Crescenti

Médico diplomado en la Facultad de Medicina de la UBA en 1979 y también especialista en pediatría, en medicina aeronáutica y en emergentología, Crescenti es vecino del barrio de Belgrano y fanático de San Lorenzo. Está casado con Silvia, tiene dos hijos, Javier y Damián, y en su tiempo libre le gusta mirar películas de Sherlock Holmes, por ejemplo.

Premiado en más de una docena de ocasiones por su labor y compromiso, el director del SAME también publicó numerosos papers científicos, incluyendo trabajos sobre el desempeño del SAME en el atentado terrorista contra la AMIA en 1994 y el accidente ferroviario en la estación Once del tren Sarmiento en 2012. A lo largo de su historia, acontecimientos de semejante magnitud, como el ataque contra la Embajada de Israel en 1992 o la Tragedia de Cromañón de 2004, también llevaron al SAME a perfeccionar sus protocolos para responder a situaciones de exigencia extrema.

Más de 1.300 personas trabajan hoy en el SAME, que atiende unas 250.000 llamadas por año y cuenta con una flota de más de 130 vehículos, incluyendo un helicóptero que también opera por las noches. El servicio cuenta con 33 bases operativas en la Ciudad: ocho se inauguraron durante la gestión de Jorge Macri como Jefe de Gobierno.

“A diferencia de países como Francia, Italia o España, nuestro escuadrón aéreo desciende directamente en medio de la Ciudad para atender a las víctimas”, sostuvo Crescenti, que también se dedicó a la tarea docente. Y agregó: “En los últimos años hemos avanzado mucho, capacitando a nuestros profesionales y sumando más tecnología y equipamiento. Frente a este panorama, la pregunta sobre el futuro surge de forma natural y ya tiene una respuesta clara: vamos a ir por más. Y estamos dispuestos a asumir el compromiso diario de tratar de ubicarnos cada vez más cerca de la excelencia”.