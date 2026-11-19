La primera iniciativa es considerada clave en la alianza del gobierno de Milei con Estados Unidos. Y la segunda restituye la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo.
El Senado sancionó este jueves el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una iniciativa considerada clave para la alianza de Javier Milei con Estados Unidos, y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la vigencia de la Ley de Tierras, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.
La Cámara alta aprobó el primer proyecto por 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Ya lo había hecho en 1998 y, luego de no haber perdido estado parlamentario, La Libertad Avanza decidió reflotarlo en abril pasado a raíz de los compromisos en el acuerdo comercial firmado con la Casa Blanca.
En agosto, vale recordar, la iniciativa había sido apoyada en Diputados con 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención.
Hasta ahora, la Argentina era uno de los pocos países de la región que todavía no había adherido a este tratado. El convenio establece que, una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas.
Desde el Ejecutivo destacaron que, con la adhesión al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos. Esto se debe a que, en la actualidad, tienen que comenzar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.
"Es una herramienta que simplifica y unifica los trámites internacionales. Permite que una pyme de nuestras provincias, investigadores del Conicet o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual con una sola solicitud en 159 países, reduciendo costos asfixiantes", destacó el miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni.
En cambio, el jefe del bloque peronista, José Mayans, indicó que los especialistas que expusieron en el Congreso están "horrorizados" con este tratado", porque a su criterio "va en contra de la industria argentina en materia de genéricos". Y luego, advirtió: "Todos los expertos dijeron que este tratado va a llevar a aumentos de entre el 30 y el 40% del precio de los medicamentos, que ya están carísimos".
Durante la sesión maratónica, el Senado convirtió en ley por 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su articulado, incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un mecanismo de desalojos "exprés" para los campos y viviendas usurpadas.
El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno. Primero, debió eliminar los cambios en la ley de Tierras y el manejo del Fuego. Y luego en Diputados, ante el temor de que pudiera derogarse el DNU70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.
De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
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