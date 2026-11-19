Desde el Ejecutivo destacaron que, con la adhesión al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos. Esto se debe a que, en la actualidad, tienen que comenzar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.

"Es una herramienta que simplifica y unifica los trámites internacionales. Permite que una pyme de nuestras provincias, investigadores del Conicet o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual con una sola solicitud en 159 países, reduciendo costos asfixiantes", destacó el miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni.

En cambio, el jefe del bloque peronista, José Mayans, indicó que los especialistas que expusieron en el Congreso están "horrorizados" con este tratado", porque a su criterio "va en contra de la industria argentina en materia de genéricos". Y luego, advirtió: "Todos los expertos dijeron que este tratado va a llevar a aumentos de entre el 30 y el 40% del precio de los medicamentos, que ya están carísimos".

Las claves de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Durante la sesión maratónica, el Senado convirtió en ley por 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su articulado, incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un mecanismo de desalojos "exprés" para los campos y viviendas usurpadas.

El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno. Primero, debió eliminar los cambios en la ley de Tierras y el manejo del Fuego. Y luego en Diputados, ante el temor de que pudiera derogarse el DNU70/23, se restituyó la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.