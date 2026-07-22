Caputo presentó los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para impulsar el uso de los dólares

“Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo.

Los detalles del proyecto del Gobierno

La propuesta, que será remitida al Congreso durante esta semana, incorpora modificaciones surgidas tras una serie de reuniones con contadores y tributaristas. Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, los cambios responden a inquietudes planteadas por profesionales para mejorar el funcionamiento del régimen. "Frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al régimen que van más allá del sendero del espíritu de la ley".

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo proyecto corrige aspectos que limitaron la adhesión a la norma sancionada a fines del año pasado. Durante la presentación del programa financiero hasta 2027, el titular de la cartera económica afirmó: "Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada".

Uno de los principales ejes de la reforma apunta al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La intención es ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse y otorgar mayor previsibilidad jurídica a quienes decidan declarar fondos que hoy permanecen fuera del circuito formal.

Entre las modificaciones analizadas figuran la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio, cambios en el criterio de "discrepancia significativa", nuevas instancias para rectificar errores antes de perder beneficios, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas específicas para la bancarización de operaciones.

Luis Caputo explicará los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón.

El objetivo oficial es reducir el riesgo de que quienes ingresen al régimen enfrenten fiscalizaciones amplias por diferencias menores o errores formales. En Economía aseguran que, si el contribuyente cumple con los requisitos, presenta la declaración simplificada y paga en término, contará con un marco de seguridad jurídica más sólido.

En paralelo, ARCA informó que ya se registraron 330.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Del total, 170.115 contribuyentes presentaron su declaración jurada, mientras que unos 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador. Actualmente, el beneficio alcanza a personas físicas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones.

La reforma también busca modificar las condiciones que hoy limitan los beneficios del régimen. El Gobierno pretende ampliar el margen permitido para las diferencias detectadas por el organismo recaudador y habilitar la posibilidad de corregir la declaración y cancelar el monto correspondiente antes de que se inicie una investigación. Además, el texto incorpora propuestas elaboradas por especialistas como Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman, quienes participaron de las mesas de trabajo con el equipo económico.