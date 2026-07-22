El Gobierno ratificó que las universidades nacionales pueden cobrarle a los extranjeros

Y completa: “Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

LLA busca arancelar la universidad y la salud para extranjeros en la Provincia

El diputado bonaerense y jefe del bloque libertario en la Legislatura, Agustín Romo, presentó este miércoles un proyecto que plantea cobrar la atención programada y los estudios universitarios a los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Provincia.

“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", señaló Romo en su cuenta de X.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

El proyecto alcanza a quienes tengan residencia temporaria, transitoria, precaria o ningún estatus migratorio regular. Para acceder a prestaciones médicas programadas o habituales, deberán contar con un seguro de salud, una cobertura de un tercero obligado o pagar el arancel que corresponda según el servicio utilizado.

En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, cada institución deberá establecer una retribución para las carreras de grado cursadas por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Las casas de estudios tendrán autonomía para determinar los montos y las modalidades de pago dentro del marco establecido por la normativa. La propuesta no contempla el cobro para quienes tengan residencia permanente.