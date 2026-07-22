El Gobierno ratificó que las universidades nacionales pueden cobrarle a los extranjeros

Lo señaló el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Dijo que los rectores de las casas de altos estudios "están legalmente autorizados" desde mayo pasado. El proyecto presentado por LLA en la Provincia.
El Gobierno ratificó este miércoles que las universidades pueden cobrarle a los extranjeros. Así lo hizo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que está vigente el DNU 366/2025, el cual determina la autorización a todas las casas de altos estudios nacionales para cobrar a alumnos de otros países.
“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, precisó el funcionario libertario en su cuenta de la red social X. También expuso que recibió "muchas consultas", lo que obligó a explicar el marco normativo del DNU.
En su artículo 35, el texto señala que se sustituye el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias por el siguiente: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
“Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”, precisa el DNU.
Y completa: “Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.
El diputado bonaerense y jefe del bloque libertario en la Legislatura, Agustín Romo, presentó este miércoles un proyecto que plantea cobrar la atención programada y los estudios universitarios a los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Provincia.
“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", señaló Romo en su cuenta de X.
El proyecto alcanza a quienes tengan residencia temporaria, transitoria, precaria o ningún estatus migratorio regular. Para acceder a prestaciones médicas programadas o habituales, deberán contar con un seguro de salud, una cobertura de un tercero obligado o pagar el arancel que corresponda según el servicio utilizado.
En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, cada institución deberá establecer una retribución para las carreras de grado cursadas por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Las casas de estudios tendrán autonomía para determinar los montos y las modalidades de pago dentro del marco establecido por la normativa. La propuesta no contempla el cobro para quienes tengan residencia permanente.
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