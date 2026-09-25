Macri elogió a Milei: "Logró con mucha audacia algo inédito"

El expresidente reafirmó su apoyo al Gobierno en un viaje a Jujuy, donde se reunió con dirigentes locales y con el gobernador Carlos Sadir
El expresidente Mauricio Macri elogió este viernes al actual mandatario, Javier Milei, quien "logró con mucha audacia algo inédito", y remarcó el respaldo del PRO, que "apoyó a este gobierno como nunca nadie", durante un encuentro que encabezó en Jujuy, acompañado por dirigentes locales.
"El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano", afirmó Macri, pero admitió que "todavía falta mucho por hacer, logramos tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito".
Asimismo, el titular del PRO sostuvo que "Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".
También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal: "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad".
Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO.
El expresidente habló del potencial del litio y afirmó que "Lo vamos a necesitar para las baterías de todas las cosas que hay ahora", subrayó, y agregó que "Jujuy empezó un camino distinto con nosotros. La verdad que haber sido presidente de este país es un honor muy grande, un honor que quedó para siempre en mi corazón. Pero a la vez fue muy duro: haber tenido al kirchnerismo enfrente fue una permanente batalla".
"Estamos acá porque seguimos apostando. Cuando dejé la Rosada les dije que iba a seguir cuidándolos. Desde el PRO trato de ser mentor, de ayudarlos a crecer, de prepararse. Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado", aseveró.
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