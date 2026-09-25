Macri elogió a Milei: "Logró con mucha audacia algo inédito"

#AHORA "EL PRO SE ESTÁ PREPARANDO PARA GOBERNAR".



"Vamos a tener candidatos hasta en el último rincón de la República Argentina", dijo recién @mauriciomacri en Jujuy pic.twitter.com/XQUPw6CNLr — EL ANTI OPERETA (@ChauOperetaK) September 25, 2026

Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO.

El expresidente habló del potencial del litio y afirmó que "Lo vamos a necesitar para las baterías de todas las cosas que hay ahora", subrayó, y agregó que "Jujuy empezó un camino distinto con nosotros. La verdad que haber sido presidente de este país es un honor muy grande, un honor que quedó para siempre en mi corazón. Pero a la vez fue muy duro: haber tenido al kirchnerismo enfrente fue una permanente batalla".

"Estamos acá porque seguimos apostando. Cuando dejé la Rosada les dije que iba a seguir cuidándolos. Desde el PRO trato de ser mentor, de ayudarlos a crecer, de prepararse. Nosotros no robamos, queremos realmente transformar la realidad y para eso no hay que improvisar. Hay que estar preparados. Por eso queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país. Una persona que se haya formado, que haya estudiado", aseveró.