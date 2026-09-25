Política |

Milei festejó la condena a cuatro periodistas en Formosa: "Tiro por la culata"

El presidente Javier Milei reaccionó en las redes sociales luego de que la Justicia de Formosa condenara a cuatro integrantes de un equipo periodístico.

El presidente Javier Milei volvió a confrontar con el periodismo al celebrar en las redes sociales el fallo de la Justicia de Formosa que condenó a cuatro integrantes de un equipo de LN+ por una cobertura realizada en una comunidad de esa provincia.

“TIRO POR LA CULATA”, escribió el mandatario en su cuenta de X al responder a una publicación que informaba sobre la resolución judicial. En el mismo mensaje lanzó fuertes cuestionamientos contra los trabajadores de prensa, a quienes calificó como “basuras inmundas con micrófono” y acusó de trabajar para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”.

ADEMÁS: Macri elogió a Milei: "Logró con mucha audacia algo inédito"

El fallo fue dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas y alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La condena

Los cuatro recibieron una pena de cinco días de arresto, que puede ser sustituida por el pago de una multa de $282.550 para cada uno. Según la sentencia, fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa.

El episodio que originó la causa ocurrió durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 para el proyecto documental “Hambre de Futuro”. El equipo había llegado hasta la comunidad San José para realizar entrevistas y registrar imágenes sobre las condiciones de vida de sus habitantes.

Preocupación y rechazo de ADEPA

El criterio adoptado por la Justicia formoseña fue cuestionado por organizaciones periodísticas. ADEPA expresó su “profunda preocupación y rechazo” y objetó que una controversia relacionada con una cobertura periodística derivara en una sanción contravencional. La entidad sostuvo además que en la Argentina no se requiere una autorización estatal para ejercer el periodismo.

FOPEA también rechazó la sentencia y advirtió que la resolución puede implicar una “criminalización de la labor informativa”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados