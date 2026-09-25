Milei festejó la condena a cuatro periodistas en Formosa: "Tiro por la culata"

El presidente Javier Milei reaccionó en las redes sociales luego de que la Justicia de Formosa condenara a cuatro integrantes de un equipo periodístico.
El presidente Javier Milei volvió a confrontar con el periodismo al celebrar en las redes sociales el fallo de la Justicia de Formosa que condenó a cuatro integrantes de un equipo de LN+ por una cobertura realizada en una comunidad de esa provincia.
“TIRO POR LA CULATA”, escribió el mandatario en su cuenta de X al responder a una publicación que informaba sobre la resolución judicial. En el mismo mensaje lanzó fuertes cuestionamientos contra los trabajadores de prensa, a quienes calificó como “basuras inmundas con micrófono” y acusó de trabajar para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”.
El fallo fue dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas y alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.
Los cuatro recibieron una pena de cinco días de arresto, que puede ser sustituida por el pago de una multa de $282.550 para cada uno. Según la sentencia, fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa.
El episodio que originó la causa ocurrió durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 para el proyecto documental “Hambre de Futuro”. El equipo había llegado hasta la comunidad San José para realizar entrevistas y registrar imágenes sobre las condiciones de vida de sus habitantes.
El criterio adoptado por la Justicia formoseña fue cuestionado por organizaciones periodísticas. ADEPA expresó su “profunda preocupación y rechazo” y objetó que una controversia relacionada con una cobertura periodística derivara en una sanción contravencional. La entidad sostuvo además que en la Argentina no se requiere una autorización estatal para ejercer el periodismo.
FOPEA también rechazó la sentencia y advirtió que la resolución puede implicar una “criminalización de la labor informativa”.
comentar