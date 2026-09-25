Milei festejó la condena a cuatro periodistas en Formosa: "Tiro por la culata"

La condena

Los cuatro recibieron una pena de cinco días de arresto, que puede ser sustituida por el pago de una multa de $282.550 para cada uno. Según la sentencia, fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa.

El episodio que originó la causa ocurrió durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 para el proyecto documental “Hambre de Futuro”. El equipo había llegado hasta la comunidad San José para realizar entrevistas y registrar imágenes sobre las condiciones de vida de sus habitantes.

Preocupación y rechazo de ADEPA

El criterio adoptado por la Justicia formoseña fue cuestionado por organizaciones periodísticas. ADEPA expresó su “profunda preocupación y rechazo” y objetó que una controversia relacionada con una cobertura periodística derivara en una sanción contravencional. La entidad sostuvo además que en la Argentina no se requiere una autorización estatal para ejercer el periodismo.

FOPEA también rechazó la sentencia y advirtió que la resolución puede implicar una “criminalización de la labor informativa”.