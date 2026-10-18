El seguro de desempleo creció casi un 30% por la pérdida de puestos de trabajo

Al descontar las bajas de quienes consiguieron un nuevo empleo o agotaron el período de cobertura, en septiembre había 127.613 personas que cobraban el seguro de desempleo.

El monto promedio del beneficio alcanzó los $325.368, frente a los $274.324 de septiembre de 2025. Aunque registró un incremento nominal del 18,7%, quedó considerablemente por debajo de la inflación interanual del 33,4%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo para los beneficiarios.

Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos

La distribución territorial mostró que la provincia de Buenos Aires reunió la mayor cantidad de personas que percibían la prestación, con 54.936 beneficiarios. Le siguieron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029.

Del total de trabajadores que cobraron el seguro en septiembre, 86.288 eran varones y 41.325 mujeres.

Los datos acumulados también reflejan la magnitud del fenómeno. Desde comienzos de 2024 hasta septiembre de este año se contabilizaron 473.186 nuevas prestaciones: 174.335 durante 2024, otras 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de 2026.

Como referencia, en 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022, unas 86.268, aunque debe considerarse que las cifras correspondientes a este año todavía no incluyen el último trimestre.

Más desocupación y empleo informal

El incremento de las prestaciones se produce en paralelo con el deterioro de los principales indicadores laborales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, el nivel más elevado desde 2021. La cantidad de personas sin trabajo llegó a aproximadamente 1,8 millones.

A su vez, la informalidad laboral pasó del 43,2% al 45% en un año, mientras que la proporción de trabajadores formales descendió del 56,6% al 54,9%.

De esta manera, alrededor de 10,2 millones de personas desarrollan actividades laborales en condiciones de informalidad.

El deterioro también presenta diferencias regionales. La región Pampeana registró una desocupación del 9,7%, con niveles particularmente elevados en el Gran Rosario, donde llegó al 11,5%, y en el Gran Córdoba, con el 10,5%.

En el Gran Buenos Aires, en tanto, la tasa alcanzó el 8,2%, con un 8,8% en los partidos del conurbano bonaerense.

Cómo funciona la prestación

El seguro de desempleo está destinado a trabajadores registrados que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin justa causa o finalización de contratos.

Para acceder, generalmente deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación.

El beneficio puede extenderse hasta 12 meses, con seis adicionales para mayores de 45 años. El monto es decreciente: se percibe el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo y el 70% entre el noveno y el duodécimo.

Durante ese período, los beneficiarios conservan la obra social, las asignaciones familiares y el reconocimiento del tiempo para su futura jubilación.