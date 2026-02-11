El Senado aprobó en general el proyecto de Reforma Laboral

El quórum para iniciar la sesión en el Senado se construyó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y un conjunto de bloques provinciales y aliados. Además del oficialismo, aportaron senadores el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, La Neuquinidad, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, además del Frente PRO, que sumó varias bancas clave para alcanzar el número reglamentario.

La Unión Cívica Radical también fue determinante para habilitar el debate, con la presencia de sus senadores, mientras que el oficialismo aportó la totalidad de su bloque.

No dieron quórum los 28 senadores del PJ, incluidos los representantes de Santiago del Estero y los de Convicción Federal, ni tampoco los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.

El debate se desarrolla en un clima de fuerte tensión política, con el rol de las provincias como un factor determinante para el resultado final de la votación en el recinto.

El Gobierno aceptó introducir modificaciones en el proyecto de reforma laboral y se encamina a eliminar el artículo que reduce en un 3% el impuesto a las Ganancias para las empresas, uno de los puntos más cuestionados por los gobernadores por su impacto en la coparticipación. La decisión fue validada en las últimas horas, en la antesala del debate previsto para este miércoles en el Senado.

La Casa Rosada avaló los cambios negociados por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, con la oposición dialoguista. El objetivo es asegurar los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa y descomprimir el conflicto con las provincias, que advertían por una pérdida estimada en unos 3 billones de pesos de un tributo coparticipable en un contexto de fuerte caída de la recaudación.

Bullrrich Patricia Bullrich presentó la reforma laboral junto a los bloques que acompañarán la medida

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la secretaria

El Gobierno que quiere destrabar el conflicto para lograr consenso

El proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo tiene como ejes centrales la modificación de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y cambios en el poder de representación y financiamiento de los sindicatos. De los 182 artículos que componen la iniciativa, el Gobierno está dispuesto a discutir cerca de 20 para lograr consensos.

Bullrich aseguró tras un encuentro de más de tres horas con representantes de la oposición dialoguista que existe un acuerdo avanzado y que el oficialismo llegará a la sesión con un texto consensuado. En la misma línea, Santilli se mostró optimista sobre la aprobación en general del proyecto y dejó abierta la puerta a modificaciones, siempre que no se altere el espíritu de la ley.