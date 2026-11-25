El ministro coordinador centrará su exposición inicial en el concepto de “orden” como eje de la administración nacional y defenderá los tres años de gestión de Milei, en contraposición con lo que el oficialismo denomina “la herencia recibida”.

Preguntas de 12 bloques

La Jefatura de Gabinete recibió 1.659 preguntas de doce bloques parlamentarios, que fueron unificadas en 1.287 consultas para organizar las respuestas que deberá brindar el funcionario.

Santilli estará acompañado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt. A diferencia de la última presentación de Adorni en Diputados, realizada en abril, no está prevista la presencia del Presidente ni de otros ministros.

La economía, en el centro de los reclamos

El área económica concentrará la mayor parte de los cuestionamientos. Según el relevamiento oficial, reúne 392 preguntas vinculadas con la evolución de la actividad, las tarifas, el endeudamiento, los impuestos, las privatizaciones y la situación de la industria.

También habrá pedidos de explicaciones sobre el estado de la obra pública y el mantenimiento de las rutas nacionales, dos cuestiones que generan reclamos de distintos sectores políticos y productivos.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, con 234 consultas relacionadas con las jubilaciones, los salarios, los programas de asistencia social y las políticas laborales.

La situación del sistema sanitario y las prestaciones para personas con discapacidad también ocuparán un lugar central en el debate. El Ministerio de Salud recibió 148 preguntas, equivalentes al 11,5% del cuestionario.

Entre los principales temas figuran el funcionamiento del PAMI, la situación de los hospitales públicos, los recortes previstos para discapacidad en el Presupuesto 2027 y la administración de los programas que dependían de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El resto de las consultas se distribuye entre la Jefatura de Gabinete, Interior, Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central.

En este último caso, los legisladores solicitaron precisiones sobre el destino de las reservas de oro y distintos aspectos de la política financiera. También se incluyeron preguntas sobre los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los temas políticos más sensibles

Además de las cuestiones económicas y sociales, la oposición incorporó pedidos de información sobre expedientes que generan controversia dentro del oficialismo.

Uno de ellos está relacionado con los movimientos en territorio argentino del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los senadores buscan determinar cómo actuaron los controles migratorios y si existió algún tipo de asistencia oficial para facilitar sus traslados.

Las consultas incluyen una eventual intervención del asesor presidencial Santiago Caputo y la posible utilización de recursos estatales, circunstancias sobre las que los legisladores reclaman aclaraciones.

También se solicitaron explicaciones sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y las circunstancias que rodearon su renuncia.

La fecha de la presentación fue acordada después de una negociación entre el oficialismo y la oposición. El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, había impulsado una resolución para exigir la presencia de Santilli el 18 de noviembre.

Sin embargo, las gestiones de Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, permitieron establecer la convocatoria para este miércoles.

La exposición tendrá además una importancia política especial porque se realizará un día antes del debate de la reforma electoral en el Senado. Se trata de una de las iniciativas prioritarias del Gobierno, en cuya negociación con los gobernadores aliados Santilli desempeña un papel central.

De esta manera, el jefe de Gabinete afrontará una extensa jornada de preguntas y respuestas, en medio de las tensiones parlamentarias y de las negociaciones que el oficialismo mantiene abiertas para avanzar con su agenda legislativa.