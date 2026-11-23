El grueso de los interrogantes que deberá evacuar Santilli se concentra en el área económica, que reúne el 46% del temario (392 preguntas) con pedidos de precisiones sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas (234 preguntas) vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. El podio lo completa el Ministerio de Salud con el 11,5% (148 preguntas), donde la oposición puso la lupa sobre la situación del PAMI, los hospitales públicos, el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por su parte, la propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos, mientras que el resto se reparte entre Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central, incluyendo consultas específicas sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los expedientes que incomodan al oficialismo

Más allá del repaso ministerial, los senadores incluyeron capítulos de fuerte voltaje político. Entre ellos destaca el pedido de explicaciones sobre los movimientos en el país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, con el objetivo de determinar cómo actuaron los controles migratorios y si existió asistencia oficial —con eventual intervención de Santiago Caputo o uso de recursos estatales— para facilitar su traslado. También figuran preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Adorni del Gabinete.

La fecha de la sesión fue fruto de una negociación política en la Cámara alta: el bloque Justicialista que conduce José Mayans había impulsado un proyecto de resolución para exigir la presencia de Santilli el pasado 18 de noviembre ante su prolongada ausencia en el Congreso, pero las gestiones de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, permitieron acordar la convocatoria para este miércoles.

La presentación funcionará además como antesala de una jornada clave para el oficialismo, ya que el jueves el Senado debatirá la reforma electoral, uno de los proyectos centrales del Ejecutivo en cuya negociación con los gobernadores aliados Santilli cumple un rol determinante.