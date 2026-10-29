El Senado debate la reforma de Salud Mental y un nuevo régimen de inversiones

Otro de los proyectos previstos es el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), promovido por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi. La propuesta busca atraer inversiones superiores a los 12 millones de dólares mediante beneficios fiscales, entre ellos la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA generados por la actividad.

El régimen contempla emprendimientos destinados a fabricar o importar bienes muebles nuevos, con excepción de los automóviles, y a realizar obras vinculadas directamente con el desarrollo de actividades productivas en el territorio nacional. El objetivo es establecer incentivos para proyectos que alcancen el monto mínimo de inversión previsto en la iniciativa.

El temario también incluye un proyecto de la senadora salteña Flavia Royón para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en la Argentina. La propuesta busca reglamentar la comercialización de créditos de carbono, generados por iniciativas de sostenibilidad que reducen emisiones y que pueden ser adquiridos por compradores nacionales o extranjeros para compensar las propias.

Por último, el reclamo opositor por la presencia de Santilli había sido planteado durante la reunión de Labor Parlamentaria. El jefe de Gabinete todavía no había presentado su informe de gestión desde que asumió, pero confirmó que concurrirá al Senado el 25 de noviembre, por lo que el pedido de interpelación que la oposición pretendía tratar durante la sesión perdió centralidad en la agenda.

La sesión comenzó con la jura de Cristina López, quien ocupará la banca del senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, fallecido el 29 de septiembre. Además, hubo un homenajes a Pagotto, a Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo fallecido el 14 de octubre, y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su muerte