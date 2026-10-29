El Senado dio media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes

Define como inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas. Asimismo, establece que las inversiones productivas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán recibir beneficios independientemente de su monto.

Dispone la presentación ante la autoridad de aplicación de un plan de inversión con carácter de declaración jurada que detalle el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral. El plan deberá contener el compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20 % del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.

Vischi (UCR) señaló que este régimen "no es un privilegio tributario sino una herramienta política para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores y generar trabajo genuino".

La presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, aseguró que "los beneficios de este Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) tienen una lógica sencilla: permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten. Eso es fundamental porque genera la cadena de inversión".

Por su parte, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, afirmó: "Con un régimen de incentivos no basta. Este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse".

Después de la media sanción a esta iniciativa, el Senado debate un proyecto de la senadora salteña Flavia Royón para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en la Argentina. La propuesta busca reglamentar la comercialización de créditos de carbono, generados por iniciativas de sostenibilidad que reducen emisiones y que pueden ser adquiridos por compradores nacionales o extranjeros para compensar las propias.

La Cámara alta también prevé tratar la reforma de la Ley de Salud Mental, una norma que data desde 2010 y que fue objeto de una polémica por la defensa de la misma por parte de muchos sectores, contrapuesta con las objeciones de importantes sectores, sobre todo vinculados a familiares de los pacientes.

La sesión comenzó con la jura de Cristina López, quien ocupará la banca del senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, fallecido el 29 de septiembre. Además, hubo un homenajes a Pagotto, a Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo fallecido el 14 de octubre, y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su muerte