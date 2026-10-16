El video del tenso cruce entre Lilia Lemoine y manifestantes: qué pasó y qué denunció la diputada

El episodio se produjo en medio de una jornada de tensión frente al Congreso, donde estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales se movilizaron para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, se registraron incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a un grupo.

La Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes y gremios frente al Congreso para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la jornada hubo incidentes y un operativo policial

Qué dijo Lilia Lemoine sobre la agresión y su denuncia

Después del episodio, Lilia Lemoine publicó un descargo en su cuenta de X, donde aseguró que fue agredida durante su recorrido por las inmediaciones del Congreso.

"Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular", escribió la diputada al compartir uno de los videos del cruce.

En el mismo mensaje, cuestionó a los manifestantes y sostuvo que las imágenes permitían ver los argumentos de quienes participaron de la protesta. "Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta", expresó.

Además, explicó por qué decidió retirarse del lugar: "Me fui porque, si no, tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás".

En otra publicación, la legisladora volvió a apuntar contra los sectores opositores y defendió al Gobierno nacional. "Quiero que la gente vea en primera persona lo que son los kukas y recuerde que esto es lo que está del otro lado", manifestó.

También afirmó que puede circular por la vía pública con tranquilidad y aseguró que mantiene su respaldo al presidente Javier Milei.

La secuencia quedó expuesta a través de los videos difundidos por la propia diputada, que muestran principalmente los insultos y el enfrentamiento verbal. Las agresiones físicas que denunció fueron relatadas por ella en sus publicaciones; con la información disponible no se puede confirmar de manera independiente cada uno de esos hechos ni establecer si presentó una denuncia formal ante la Justicia.

El cruce se produjo después de que la oposición no consiguiera el quórum necesario para iniciar una sesión en Diputados en la que buscaba tratar la derogación del DNU 70/23, entre otros temas. La falta de legisladores impidió abrir el debate y profundizó la tensión política durante una jornada atravesada por la movilización universitaria y los incidentes frente al Parlamento.