El video del tenso cruce entre Lilia Lemoine y manifestantes: qué pasó y qué denunció la diputada

La legisladora de La Libertad Avanza fue increpada por participantes de la Marcha Federal Universitaria cuando caminaba por la avenida Rivadavia. Grabó el episodio y aseguró que le arrojaron agua, escupitajos y objetos, además de intentar romperle el celular.
La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, protagonizó un tenso episodio con un grupo de manifestantes que participaban de la Marcha Federal Universitaria, a la salida del Congreso. El cruce quedó registrado en varios videos que la propia legisladora publicó en sus redes sociales y que rápidamente se viralizaron.
El hecho ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando Lemoine caminaba por la avenida Rivadavia, luego de retirarse de la Cámara de Diputados. En las imágenes se observa cómo varias personas se acercan para increparla, mientras se escuchan insultos, cuestionamientos políticos y cánticos contra el Gobierno de Javier Milei.
Entre las expresiones que quedaron registradas se escuchan gritos de "facha", "la patria no se vende" y "sos una vergüenza para las mujeres que estudiamos". También hubo insultos personales y una mujer le reclamó a la diputada que explicara su presencia en el lugar.
Durante la discusión, Lemoine grabó a quienes la rodeaban con su teléfono celular. En algunos momentos se la ve levantar una mano para marcar distancia con los manifestantes, mientras continúa el intercambio verbal.
El episodio se produjo en medio de una jornada de tensión frente al Congreso, donde estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales se movilizaron para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, se registraron incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a un grupo.
Después del episodio, Lilia Lemoine publicó un descargo en su cuenta de X, donde aseguró que fue agredida durante su recorrido por las inmediaciones del Congreso.
"Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular", escribió la diputada al compartir uno de los videos del cruce.
En el mismo mensaje, cuestionó a los manifestantes y sostuvo que las imágenes permitían ver los argumentos de quienes participaron de la protesta. "Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta", expresó.
Además, explicó por qué decidió retirarse del lugar: "Me fui porque, si no, tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás".
En otra publicación, la legisladora volvió a apuntar contra los sectores opositores y defendió al Gobierno nacional. "Quiero que la gente vea en primera persona lo que son los kukas y recuerde que esto es lo que está del otro lado", manifestó.
También afirmó que puede circular por la vía pública con tranquilidad y aseguró que mantiene su respaldo al presidente Javier Milei.
La secuencia quedó expuesta a través de los videos difundidos por la propia diputada, que muestran principalmente los insultos y el enfrentamiento verbal. Las agresiones físicas que denunció fueron relatadas por ella en sus publicaciones; con la información disponible no se puede confirmar de manera independiente cada uno de esos hechos ni establecer si presentó una denuncia formal ante la Justicia.
El cruce se produjo después de que la oposición no consiguiera el quórum necesario para iniciar una sesión en Diputados en la que buscaba tratar la derogación del DNU 70/23, entre otros temas. La falta de legisladores impidió abrir el debate y profundizó la tensión política durante una jornada atravesada por la movilización universitaria y los incidentes frente al Parlamento.
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