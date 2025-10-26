El voto de los principales candidatos: qué dijeron

Santilli subrayó la relevancia de la participación ciudadana en las urnas. “Convoco a la gente a que venga a votar y a definir su voto. Es muy importante hacerlo con respeto y con tranquilidad”, señaló el candidato a diputado nacional, que ocupó el primer lugar de la lista tras la renuncia de José Luis Espert.

Sobre la campaña electoral, reconoció que fue un proceso “difícil y corto”. “Tuve solo 18 días de campaña. Fue una campaña distinta, complicada, pero puse toda la actitud y la garra. De eso se trata”. Y agregó: "Mi objetivo fue remontar la distancia de septiembre. Tengo fe y ganas de que eso suceda, pero esperemos los resultados".

Hoy definimos qué Argentina y qué Provincia queremos.



Todos a votar! pic.twitter.com/zgcEW96AY5 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 26, 2025

Por su parte, Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, se mostró confiado en que habrá una buena convocatoria en las urnas. "En general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre. Así que si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación”, analizó.

Taina dijo también que no cree que el sistema de la Boleta Única de Papel genere dificultades a los votantes: "En el caso de la provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa que es diputado nacional".

En este día soleado y tan importante para la Argentina, hagamos valer el poder de nuestro voto para construir el país soñamos. pic.twitter.com/xyTDIVGlbp — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 26, 2025

Asimismo, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora por LLA en la Ciudad de Buenos Aires, votó en La Rural y destacó que este lunes “va a ser igual que el viernes”, dando a entender que no habrá modificaciones que dependan de los resultados de esta jornada.

Una vez más, Bullrich fue protagonista de otro meme, ya que votó, pero al doblar mal la boleta, debió regresar al box: “Doblé la boleta en dos, pero era en tres”. Entre risas, la funcionaria enfatizó que, de igual modo, es una nueva forma de voto que sirve y señaló: “Tuve la convicción y voté rápido”.

El candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria, Mariano Recalde, votó y sostuvo: “Los invito a votar con ganas y optimismo y si tienen bronca, con bronca”.

Al sufragar en una escuela del barrio de Barracas, Recalde fue consultado sobre que debería hacer el presidente Javier Milei luego de que se sepan los resultados hoy a la noche, a lo que respondió: “Esperemos que escuche el resultado, sea cual sea, que reflexione y le haga caso al voto popular”.

En tanto, el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su sufragio en la provincia de Córdoba y dio tranquilidad sobre que “hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.

“Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”, dijo el exgobernador. Y acerca del temor que se implantó sobre qué puede ocurrir este lunes, post elecciones, señaló: “Les pido a los cordobeses que voten, acá todos somos iguales porque cada voto vale uno. Hay que hacerlo sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.