El directorio del Banco Central, encabezado por Guido Sandleris, estará atento a los resultados electorales para anunciar una serie de medidas.

Entre otros anuncios, se rumorea que se van endurecer las políticas cambiarias, restringiendo la venta de dólares.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que este lunes "no será un día más de trabajo" porque hoy hay un hecho importante en la vida política de los argentinos, pero se negó a anticipar si el Gobierno tomará medidas contra la corrida cambiaria.

"Mañana es un día más de trabajo. Bueno... un día más no, porque hay un hecho importante hoy en la vida política de los argentinos. Lo que más me entusiasma de todo es un pueblo que en estos 36 años no pierde las ganas", dijo el funcionario tras votar en una escuela del barrio porteño de Belgrano.

Al ser consultado sobre la "angustia" y "preocupación" con la que llegaron los ciudadanos a las elecciones por la crisis económica, el funcionario dijo que él tomó nota de la situación por el cargo que ocupa.