16:05

15:00

Luis Juez, candidato a intendente para la ciudad por Córdoba Cambia, se presentó en la escuela ubicada en el barrio Alto Alberdi. En declaraciones a la prensa, aseguró: “En Córdoba estamos acostumbrados a que el que tiene el poder fija las reglas del juego”. Es la primera vez que una boleta única tiene una clara intencionalidad de burlar la decisión del elector. Es una boleta capciosa y engañosa”.

11:30

Pasadas las 11 de la mañana, el candidato a Gobernador por Córdoba Cambia, Mario Negri emitió su voto y aseguró: “Estoy muy tranquilo como el guerrero que reposa con el deber cumplido. He procurado en toda la campaña que los cordobeses se despierten, he dicho toda la verdad de lo que pienso de Córdoba no solo del presente sino del futuro”. Al mediodía dijo: “Yo no soy candidato del Gobierno. Yo soy candidato de tres partidos radicales. Nunca le pedí apoyo al gobierno”.

9:30

El actual gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, emitió su voto en el Instituto Salesiano al rededor de las 9:30 de la mañana de este domingo. Schiaretti, candidato a gobernador por el Partido Justicialista, está por concluir su segundo mandato y va en busca del tercero. Al emitir su voto, cumplió su cábala de usar una campera roja al momento de emitir su sufragio, que asegura que la va cambiando con los años, pero mantiene el color de suerte.

“No tiene nada que ver con una elección nacional. Los cordobeses sabemos muy bien que cuando elegimos Gobernador, buscamos la persona que mejor puede cumplir con esa función, y luego cuando se elige presidente, también”, afirmó.

Y remarcó que para él “es apresurado hacer una lectura nacional del resultado de una elección provincial y municipal”.

9:00

El intendente de la ciudad de Córdoba y candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Ramón Mestre, fue el primer candidato en emitir su voto. “Este es un proyecto que nos enorgullece, que es puramente cordobés y estamos muy contentos de encabezar”, afirmó.

Antes de emitir su voto, el candidato de la UCR conversó con la prensa y aseguró: “Este es un proyecto cordobés, porque es un esquema que lo hemos armado aquí, en Córdoba”.

Frente a las preguntas, fue cauto al advertir: “Ahora estamos en veda, vamos a expresar nuestro voto con la mayor alegría, después de los resultados vamos a hablar con mayor tranquilidad”.