Elecciones en la Ciudad de Buenos Aires: dónde voto y cuál es el DNI que sirve

¿Cómo es el paso a paso para consultar los datos, la escuela y mesa correspondiente para votar? Hay que ingresar estos datos: número de documento, género, distrito y código de validación. Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.

Estos comicios mantendrán el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), lo que permitirá acelerar el recuento de votos. Se trata de un mecanismo permite seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir una boleta propia.

Elecciones 2025: qué DNI sirve para votar

Muchos electores se preguntan qué documentos están habilitados para votar y cuáles serán rechazados en las mesas electorales. Pues bien, el único requisito es presentar el DNI que figura en el padrón o una versión más actualizada del mismo. En ningún caso se permite el uso de documentos anteriores o no físicos.

Documentos válidos para votar

-DNI tarjeta (incluso si dice “no válido para votar”)

-DNI libreta celeste o verde

-Libreta cívica o libreta de enrolamiento

Documentos que no se pueden usar

-DNI digital (en la app Mi Argentina)

-Constancia de DNI en trámite

-Denuncia de extravío de DNI

-Un DNI más viejo que el que figura en el padrón

-Pasaporte

La autoridad de mesa tiene la facultad de rechazar el voto si el documento no cumple con las condiciones legales. Por esta razón, es importante llevar el último ejemplar del DNI físico vigente, tal como aparece en el padrón consultado previamente.

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a sufragar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Podés justificar tu ausencia si estás a más de 500 km del lugar de votación; en ese caso, debés solicitar una constancia en una comisaría y cargarla en www.infractores.padron.gov.ar. También, si tenés un problema de salud o fuerza mayor, por lo que es necesario contar con un certificado médico oficial. Si trabajás durante los comicios en un servicio público esencial (previo aviso del empleador al Tribunal Electoral). O si sos autoridad de mesa o fiscal en una jurisdicción distinta a la que debés votar.

En total, están habilitados para votar 2.526.676 ciudadanos empadronados, según el último registro.