Los abogados sostuvieron que el traslado a Lagoon Pilar permitiría reforzar el control estatal mediante la seguridad perimetral del barrio cerrado. En ese sentido, afirmaron que funcionaría como un “filtro de legalidad material” para impedir “vías de hecho periodísticas” y evitar el “sensacionalismo”, sin modificar la geolocalización de la vigilancia electrónica.

Antes de resolver el planteo, la defensa pidió que Lijo dé intervención al Ministerio Público Fiscal y ordene una constatación en la propiedad de Pilar. La solicitud apunta a que la Oficina de Delegados Judiciales y la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Federal verifiquen la señal de radiofrecuencia de la tobillera y el sistema de control de accesos del complejo.

No es la primera vez que Piccirillo intenta cambiar el lugar donde cumple la prisión domiciliaria, beneficio que la Cámara Federal le concedió en noviembre de 2025. En julio de este año, el fiscal Franco Picardi y el juez Lijo ya habían rechazado un pedido para mudarse al departamento de su pareja en el barrio porteño de Núñez.

Aquella solicitud se produjo después de que Francisco Hauque, el exsocio al que Piccirillo está acusado de haberle plantado cocaína y un arma en un falso operativo policial, denunciara amenazas. La presentación derivó en un allanamiento y en el secuestro del teléfono celular de Piccirillo en su vivienda de Banfield.

Hauque anticipó que volverá a oponerse al traslado. Cerca del empresario cuestionaron el pedido y señalaron: “Solo en este país un personaje como este puede estar en su domicilio y pedir que lo autoricen a vivir en un country porque le molestan los periodistas. Está embargado por miles de millones de pesos y puede darse estos lujos”.

Piccirillo y Hauque también están enfrentados en otra investigación a cargo de Lijo, vinculada con un presunto rulo financiero durante el cepo cambiario de la gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía. En tribunales, una fuente sostuvo que el financista permanece detenido en su casa por la causa del supuesto armado contra Hauque y que está a la espera de la elevación a juicio oral, mientras avanzan las pesquisas por operaciones financieras a través de agencias y bancos.

Piccirillo recibió el beneficio de la prisión domiciliaria el 7 de noviembre de 2025, después de haber sido detenido en marzo de ese año cuando intentó escapar corriendo de Nordelta. Está procesado por la presunta organización de una emboscada contra Hauque, quien le reclamaba el pago de una deuda de seis millones de dólares. Según la acusación, Piccirillo habría coordinado con policías de la Ciudad un falso operativo para que detuvieran a su exsocio, a quien le habrían colocado droga y una pistola calibre 9 milímetros en el vehículo cuando lo pasó a buscar para ir a cenar.