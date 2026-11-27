Aunque parezca una humorada, el gobernador misionero se presenta como el futuro y asegura que "es un paso al frente sin vuelta atrás" como idea fuerza de su postulación a un tercer mandato al frente de la provincia.
Después de más de dos décadas de ocupar los principales cargos políticos de la provincia, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua anunció este viernes su candidatura a la reelección para 2027 -tercer mandato- y pretende mostrarse como "lo que se viene" y dice que su postulación es "un paso al frente sin vuelta atrás".
Frente a estas declaraciones cabe preguntarse si Passalacqua tiene problemas de memoria o psicológicos que lo llevan a negar su preminente y activa participación del poder en Misiones, donde está cumpliendo su segundo mandato como gobernador y donde fue vicegobernador del 2011 al 2015, entre otros altos cargos electivos.
Además, el mandatario debería tener presente que bajo su actual gestión los misioneros pueden acceder a carne de paloma importada de Brasil lo que es una muestra de la situaciòn económica que padecen los misioneros.
En ese sentido, es dable destacar que en primer semestre de 2026, la pobreza en el aglomerado Posadas —única jurisdicción de Misiones relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)— alcanzó al 42,2% de las personas y al 30,2% de los hogares, mientras que la indigencia se ubicó en el 8,2%.
El anuncio de Passalacqua -que se presenta con el sello del Movimiento por lo que Viene- implica una ruptura política definitiva con Carlos Rovira, histórico conductor del histórico conductor del Frente Renovador de la Concordia.
Resulta al menos extraño que el mandatario intente presentarse como el cambio y la renovación y no por tener 69 años, sino porque lleva más de 23 años siendo protagonista del mismo esquema de poder que hoy cuestiona.
Passalacqua fue uno de los fundadores del Frente Renovador en 2003, junto con Carlos Rovira y Maurice Closs. Desde entonces, ocupó de manera ininterrumpida algunos de los cargos más relevantes de la provincia: fue ministro de Cultura y Educación entre 2003 y 2009, diputado provincial entre 2009 y 2011, vicegobernador de Closs entre 2011 y 2015, gobernador entre 2015 y 2019 y vicepresidente primero de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2023, año en el que regresó a la gobernación.
En su mensaje, Passalacqua reconoció haber formado parte de un sistema de gobierno cerrado y prometió mayor transparencia, control sobre las cuentas públicas y apertura a las críticas. ¡Bravo Passalacqua! : tardaste 23 años en darte cuenta que estabas haciendo las cosas mal.
La ruptura tampoco despeja los interrogantes sobre el grado de influencia que conservan los exgobernadores Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad en la administración provincial, ni sobre el rol que podrían tener sectores vinculados al kirchnerismo en el nuevo armado electoral. El cambio de sello partidario no necesariamente implica una transformación en la manera de ejercer el poder.
Pero mientras la dirigencia política misionera concentra sus esfuerzos en el reordenamiento electoral y en su permanencia en el poder, la realidad cotidiana de algunos habitantes de la provincia parece transitar por un camino muy distinto.
En las últimas horas, trascendió que una carnicería de Leandro N. Alem comenzó a comercializar carne de paloma importada de Brasil como una alternativa económica para quienes tienen dificultades para acceder a otras proteínas de origen animal. Según explicó su propietario a Infobae, el producto se vende a unos $1.500 el kilo y parte de sus clientes lo compra por necesidad, ante las dificultades económicas para adquirir carne vacuna o pollo.
El contraste resulta elocuente: mientras un gobernador que lleva más de dos décadas ocupando cargos públicos anuncia que quiere continuar otros cuatro años en el poder, hay comerciantes misioneros que buscan alternativas para que sus clientes puedan llevar alimentos a sus hogares.
La discusión de fondo en Misiones no debería pasar por quién conduce el oficialismo provincial, bajo qué sello partidario se presentan sus dirigentes o cómo se distribuyen los espacios de poder, sino por qué, después de más de veinte años de gestión de los mismos protagonistas, existen familias que deben recurrir a alternativas alimentarias de menor costo para llegar a fin de mes.
Passalacqua promete ahora cambiar el sistema que durante más de dos décadas lo tuvo como uno de sus principales beneficiarios políticos. Resta saber si su ruptura representa un verdadero cambio para los misioneros o simplemente una nueva estrategia electoral para que los mismos dirigentes sigan gobernando la provincia.
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