Passalacqua: 23 años para darse cuenta que estaba equivocado

El anuncio de Passalacqua -que se presenta con el sello del Movimiento por lo que Viene- implica una ruptura política definitiva con Carlos Rovira, histórico conductor del histórico conductor del Frente Renovador de la Concordia.

Resulta al menos extraño que el mandatario intente presentarse como el cambio y la renovación y no por tener 69 años, sino porque lleva más de 23 años siendo protagonista del mismo esquema de poder que hoy cuestiona.

Passalacqua fue uno de los fundadores del Frente Renovador en 2003, junto con Carlos Rovira y Maurice Closs. Desde entonces, ocupó de manera ininterrumpida algunos de los cargos más relevantes de la provincia: fue ministro de Cultura y Educación entre 2003 y 2009, diputado provincial entre 2009 y 2011, vicegobernador de Closs entre 2011 y 2015, gobernador entre 2015 y 2019 y vicepresidente primero de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2023, año en el que regresó a la gobernación.

En su mensaje, Passalacqua reconoció haber formado parte de un sistema de gobierno cerrado y prometió mayor transparencia, control sobre las cuentas públicas y apertura a las críticas. ¡Bravo Passalacqua! : tardaste 23 años en darte cuenta que estabas haciendo las cosas mal.

La ruptura tampoco despeja los interrogantes sobre el grado de influencia que conservan los exgobernadores Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad en la administración provincial, ni sobre el rol que podrían tener sectores vinculados al kirchnerismo en el nuevo armado electoral. El cambio de sello partidario no necesariamente implica una transformación en la manera de ejercer el poder.

Divorcio entre la dirigencia política y el pueblo

Pero mientras la dirigencia política misionera concentra sus esfuerzos en el reordenamiento electoral y en su permanencia en el poder, la realidad cotidiana de algunos habitantes de la provincia parece transitar por un camino muy distinto.

En las últimas horas, trascendió que una carnicería de Leandro N. Alem comenzó a comercializar carne de paloma importada de Brasil como una alternativa económica para quienes tienen dificultades para acceder a otras proteínas de origen animal. Según explicó su propietario a Infobae, el producto se vende a unos $1.500 el kilo y parte de sus clientes lo compra por necesidad, ante las dificultades económicas para adquirir carne vacuna o pollo.

El contraste resulta elocuente: mientras un gobernador que lleva más de dos décadas ocupando cargos públicos anuncia que quiere continuar otros cuatro años en el poder, hay comerciantes misioneros que buscan alternativas para que sus clientes puedan llevar alimentos a sus hogares.

La discusión de fondo en Misiones no debería pasar por quién conduce el oficialismo provincial, bajo qué sello partidario se presentan sus dirigentes o cómo se distribuyen los espacios de poder, sino por qué, después de más de veinte años de gestión de los mismos protagonistas, existen familias que deben recurrir a alternativas alimentarias de menor costo para llegar a fin de mes.

Passalacqua promete ahora cambiar el sistema que durante más de dos décadas lo tuvo como uno de sus principales beneficiarios políticos. Resta saber si su ruptura representa un verdadero cambio para los misioneros o simplemente una nueva estrategia electoral para que los mismos dirigentes sigan gobernando la provincia.