Construir nuevas mayorías democráticas

Por su parte, también en la apertura del seminario, el diputado Lousteau aseveró que “el objetivo de la reunión es lograr estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas y formar opciones sociales para competir en las próximas elecciones nacionales en Argentina, en octubre de 2027”.

“El encuentro también apunta a unir a la oposición política y a articular las capacidades de un campo democrático plural para convertirlas en poder social y político efectivo y las ventajas de ese logro pudimos verlas en la sanción del Presupuesto 2027, donde gracias a la unidad de todos los sectores logramos asegurar los fondos para la Universidad y para la Discapacidad que el gobierno de Javier Milei quiere destruir”, destacó. Y remarcó que Milei implica un riesgo, por el daño que provoca, "pero también por sus tendencias autoritarias”.

“Hoy, cuando vemos al gobierno más débil, esto parece como muy lejano, pero no tenemos que olvidar lo que pasó en términos de violencia contra aquellos que pensaban distinto", destacó.

"Esto no es un frente anti, es tratar de alimentar algo nuevo, transformar nuestra manera de pensar, lo que quiere decir que tenemos que revisar las certezas que tenemos, repensar las posiciones que tenemos en muchas cosas, incorporar las miradas de otros y salir de donde estamos para poder imaginar algo diferente y alumbrar algo nuevo es un proceso de transformación".

En ese sentido, Lali Espósito sostuvo que “es clave encontrar lugares de unión y encuentros para desarrollar un trabajo conjunto que nos permita mejorar a toda la sociedad” e indicó que “la cultura es un vehículo importante para ese logro”.

“Esta unión permitirá desarmar la idea del miedo a opinar y participar, que es uno de los objetivos centrales de este Gobierno”, remarcó.

Por su parte, Martel aseguró que “todos los sectores políticos deben tomar conciencia de lo mal que funciona la Justicia para enfrentar los problemas reales de la Argentina” y señaló que “si eso no es posible, está claro que la Democracia no resistirá los embates del poder económico de los grupos concentrados, que pretenden hacer negocios perjudicando al conjunto de la sociedad”.

“No hay un país posible si no revertimos la concentración económica de los grupos de poder extranjeros aliados con sectores políticos locales”, concluyó la directora y guionista de cine.