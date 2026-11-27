La recuperación de los títulos soberanos se suma a la licitación de deuda de corto plazo en la que la Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones sobre ofertas por $29,16 billones, equivalente a un rollover del 104,87%.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que los vencimientos de enero de 2027 (estimados entre USD 4.300 millones y USD 4.400 millones) se afrontarán mediante unos USD 1.200 millones de organismos multilaterales y el FMI, cerca de USD 1.000 millones de CAF y Fonplata, entre USD 300 millones y USD 340 millones por la venta de AySA y alrededor de USD 1.800 millones en compras de dólares del Tesoro al Banco Central con superávit primario.

A ese esquema se suma el pedido para fondear USD 5.000 millones ya aprobados dentro del acuerdo de intercambio de monedas con China como colchón adicional para 2027, en un escenario donde los operadores observan de cerca las señales del consumo por Black Friday, las definiciones de la Reserva Federal y la dinámica del sector tecnológico global.

Baja el dólar

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial registra su segundo retroceso de la semana tras días de presión por alta demanda. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista aparece a $1620 para la venta, $5 menos que el cierre anterior (-0,3%).

El tipo de cambio minorista también retrocede: baja $6 (-0,3%) y se posiciona en los $1595. De esa forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria hoy establecido en $1985,38 se encuentra en 24,5%.