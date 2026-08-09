Lacunza confirmó que será candidato por el PRO: "Macri me alentó a que lo hiciera"

El exministro de Economía consideró que el partido amarillo debe ofrecer una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei. Además, expresó sus críticas a la gestión económica del libertario.
El exministro de Economía, Hernán Lacunza, ratificó este domingo su intención de competir por la Presidencia de la Nación en 2027 como candidato del PRO y aseguró que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri para avanzar en la construcción de su postulación.
“Hablé con Macri y me alentó a que lo hiciera”, afirmó, y sostuvo que el partido amarillo debe ofrecer una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei.
En declaraciones radiales, Lacunza rechazó que una eventual candidatura pueda favorecer al kirchnerismo y defendió la necesidad de ampliar la oferta electoral: “La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor”.
En ese sentido, planteó que el PRO debería intentar construir una propuesta propia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, incluso frente a quienes dentro del espacio promueven acuerdos con el oficialismo.
El exfuncionario también cuestionó algunos aspectos de la gestión económica de Milei, aunque reconoció que el Gobierno logró reducir la inflación y ordenar parte de la situación macroeconómica heredada. “Sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior en el origen de la gestión. Lo hizo con audacia y pericia”, señaló, aunque aclaró que todavía es prematuro determinar cuál será el legado definitivo del actual Presidente.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión del Gobierno de prácticamente eliminar la obra pública como herramienta de inversión: “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, sostuvo Lacunza, quien advirtió: “Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis, porque vamos a empezar a caernos en los baches”.
Además, consideró que el actual modelo económico genera poco empleo y concentra su actividad en sectores como el agro y la energía, mientras deja relegadas a otras regiones y ramas productivas: “Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción, que quedan afuera”. Y resumió su diagnóstico con una comparación: “Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”.
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