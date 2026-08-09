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Lacunza confirmó que será candidato por el PRO: "Macri me alentó a que lo hiciera"

El exministro de Economía consideró que el partido amarillo debe ofrecer una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei. Además, expresó sus críticas a la gestión económica del libertario.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, ratificó este domingo su intención de competir por la Presidencia de la Nación en 2027 como candidato del PRO y aseguró que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri para avanzar en la construcción de su postulación.

“Hablé con Macri y me alentó a que lo hiciera”, afirmó, y sostuvo que el partido amarillo debe ofrecer una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei.

En declaraciones radiales, Lacunza rechazó que una eventual candidatura pueda favorecer al kirchnerismo y defendió la necesidad de ampliar la oferta electoral: “La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor”.

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Lacunza defendi&oacute; la necesidad de ampliar la oferta electoral.

Lacunza defendió la necesidad de ampliar la oferta electoral.

En ese sentido, planteó que el PRO debería intentar construir una propuesta propia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, incluso frente a quienes dentro del espacio promueven acuerdos con el oficialismo.

El exfuncionario también cuestionó algunos aspectos de la gestión económica de Milei, aunque reconoció que el Gobierno logró reducir la inflación y ordenar parte de la situación macroeconómica heredada. “Sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior en el origen de la gestión. Lo hizo con audacia y pericia”, señaló, aunque aclaró que todavía es prematuro determinar cuál será el legado definitivo del actual Presidente.

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Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión del Gobierno de prácticamente eliminar la obra pública como herramienta de inversión: “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, sostuvo Lacunza, quien advirtió: “Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis, porque vamos a empezar a caernos en los baches”.

Además, consideró que el actual modelo económico genera poco empleo y concentra su actividad en sectores como el agro y la energía, mientras deja relegadas a otras regiones y ramas productivas: “Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción, que quedan afuera”. Y resumió su diagnóstico con una comparación: “Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”.

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