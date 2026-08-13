La Libertad Avanza y el Pro acordaron reuniones de cara a las elecciones de 2027

Por su parte, el diputado nacional y hombre cercano al ex presidente Mauricio Macri, Fernando De Andreis, sostuvo que “falta mucho para un acuerdo electoral“ entre ambas fuerzas, más allá de que "fue una muy buena reunión".

En declaraciones a la prensa luego de haber concluido la reunión, aseguró que este encuentro "es un primer paso para construir la confianza" y señaló que, a partir de ahora, se van a juntar "cada 15 días".

"Estamos convencidos de que no es bueno para el país dar marcha atrás. Vamos a seguir trabajando, repasamos la agenda parlamentaria y faltan muchas buenas reuniones. Una de las cuestiones más importante es que tanto con Diego (Santilli) como con los Menem (Lule y Martín) estamos armando relación de confianza. Podemos decirnos las cosas y nos sentimos valorados. Sentimos que reconocen nuestro trabajo", sostuvo De Andreis.

La mesa también abordará la agenda parlamentaria de los próximos meses, con el objetivo de coordinar el tratamiento de las reformas impulsadas por el Gobierno. El entendimiento busca fortalecer el vínculo entre los bloques y avanzar en iniciativas que requieran respaldo legislativo.

El acercamiento representa un intento de dejar atrás las diferencias que marcaron la relación entre Macri y Milei durante los últimos meses. Desde octubre del año pasado, ambos dirigentes no mantenían un encuentro mano a mano. En aquella oportunidad, el Presidente había recibido al titular del PRO en Olivos, pero la reunión quedó atravesada por el anuncio de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, una decisión que Macri tomó de manera negativa.

El vínculo entre ambos espacios también está condicionado por su desempeño electoral reciente. La Libertad Avanza y el PRO son aliados legislativos y compitieron juntos en los elecciones nacionales de 2025, en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires.

Con este nuevo esquema de reuniones, ambos sectores buscan consolidar la coordinación política y parlamentaria y sentar las bases para repetir, al menos parcialmente, la estrategia electoral conjunta de cara al 2027.