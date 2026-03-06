En las redes se reflotó un duro mensaje de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich

En un mensaje en la red social X un usuario plantaba una pregunta para las elecciones sobre la candidatura de Bullrich: “¿La votarías para presidente en 2023?”.

Y luego de algunas interacciones de otros usuarios, llegó un fuerte mensaje de Villarruel sobre Julieta, la fallecida hermana de su rival política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1368712293584896000&partner=&hide_thread=false Gente no saben del tema y hablan. La hermana de Patricia era la pareja de Galimberti. En serio creen q era periférica? Si lo era xq se fue a París con ellos? No conocen la historia. Si son partidarios de Bullrich x mi no hay drama, pero mínimo sepan lo que sostienen. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 7, 2021

Julieta Bullrich, hermana de Patricia, fue pareja del líder montonero Rodolfo Galimberti durante los ‘70 y principios de los ‘80. Ambos se exiliaron juntos tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y Julieta falleció en 1983 en París, en un accidente automovilístico manejado por Galimberti.

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para la Fiesta de la Vendimia

Victoria Villarruel participará este sábado del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que se realizará en un hotel céntrico de Mendoza en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Aterrizó este viernes pasado el mediodía.

En principio, participaría tanto del desayuno de la Coviar. Resta conocer si formará parte del almuerzo de Bodegas de Argentina y del Acto Central, siempre y cuando este último no se suspenda por las condiciones climáticas.

En cuanto a su recepción, según trascendió desde el Poder Ejecutivo, sería la vicegobernadora Hebe Casado quien le daría la bienvenida a Villarruel a la provincia en el marco de un protocolo institucional.