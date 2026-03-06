La Provincia firmó un acuerdo con la OPS para fortalecer el sistema de salud

El convenio fue suscripto junto al director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., y tendrá una vigencia de cinco años. Según se informó, la iniciativa apunta a robustecer las capacidades institucionales del sistema sanitario provincial, mejorar la calidad de los servicios y promover políticas públicas basadas en evidencia científica.

Durante el acto, Kicillof destacó que el acuerdo se inscribe en una estrategia que la Provincia viene desarrollando desde el inicio de su gestión para ampliar el acceso a la salud. “Este convenio es un paso más en el camino que empezamos a recorrer hace seis años para fortalecer nuestro sistema de salud pública y ampliar el acceso a los cuidados y la prevención de los y las bonaerenses”, afirmó el mandatario.

Avances con inversión

El gobernador sostuvo además que los avances en materia sanitaria requieren políticas sostenidas en el tiempo. “Estamos convencidos de que los avances se logran con inversión, compromiso y políticas públicas concretas”, agregó.

El acuerdo se alinea con la Estrategia de Cooperación de País 2024-2028 definida entre la OPS/OMS y la Argentina, que establece prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la mejora de los indicadores sanitarios.

Entre los principales ejes de trabajo se destacan el fortalecimiento del acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad, el desarrollo de estrategias sostenibles para la prevención y control de enfermedades transmisibles y la mejora de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

También se prevé impulsar políticas orientadas a la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles, así como fortalecer la preparación y la respuesta frente a emergencias sanitarias y amenazas emergentes.

En ese marco, Barbosa subrayó la importancia de consolidar sistemas sanitarios más integrados y equitativos. “Esta es una oportunidad para renovar el compromiso mutuo con la atención primaria de la salud, la integración de redes y la preparación ante amenazas emergentes, lo que permitirá avanzar hacia un sistema sanitario más robusto y basado en evidencia”, señaló.

El acuerdo contempla además la elaboración de anexos técnicos específicos para cada programa o iniciativa que se ponga en marcha. En esos documentos se establecerán objetivos, cronogramas de trabajo, responsabilidades institucionales, presupuestos y mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados.

Planificación estratégica en la Provincia

Desde el Gobierno bonaerense explicaron que esta modalidad permitirá garantizar una planificación estratégica con metas claras, transparencia en la administración de recursos y seguimiento permanente de las políticas implementadas.

En el marco del convenio, el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Nicolás Kreplak, tendrá a su cargo la identificación de prioridades sanitarias y la articulación intersectorial necesaria para su implementación. Por su parte, la OPS aportará cooperación técnica especializada, asistencia en el diseño de estrategias sanitarias y facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel regional.

Con este acuerdo, la Provincia busca consolidar una agenda de cooperación internacional en salud pública y avanzar en la integración del sistema sanitario provincial. Según destacaron desde la administración bonaerense, el objetivo final es mejorar los resultados sanitarios de la población y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud en todo el territorio.