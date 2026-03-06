En medio de una interna, se fijó la fecha para las elecciones de la UCR

Este grupo de dirigente logró al imponer su mayoría ante el espacio que conduce el ex-intendente Miguel Fernández, que había convocado a un encuentro para el próximo jueves 12 de marzo.

En el Comité de Contingencia, que es el que preside Fernández, pero que estuvo ausente, el grupo liderado por Abad y Lousteau se impuso en la votación por cinco sufragios afirmativos, dos abstenciones y tres ausencias; y por nueve a uno en la Convención, a cargo del exdiputado Pablo Domenichini.

Sobre el Comité, los votos positivos los aportaron Ariel Bordaisco y Sofía Gambier (Abad), Walter Carusso (Posse), Miguel Bazze y Josefina Mendoza (Lousteau).

Mientras que las abstencionesfueron las del intendente de Tandil, Miguel Lunghi; y Josefina Ignacio, ligada al histórico dirigente Federico Storani.

Fuentes allegadas al sector de Fernández señalaron que se trata de “un acto de desesperación de parte de Abad y Evolución” en tanto que aseguraron que el plenario que “carece de legalidad”.

Porque la "autoconvocatoria" - que fue realizada el miércoles por el sector que responde a Lousteau, - viola lo dispuesto por el artículo 74 de la Carta Orgánica de la UCR la cual expresa que “cuando un tercio de los miembros lo requiera por escrito, el presidente deberá convocar a sesión dentro de los diez días a contar de la fecha de presentación del requerimiento. Si dentro de los cinco días no hubiere hecho, deberá hacerla efectiva el vicepresidente o la autoridad que lo suplante”.

“Buscar cambiar las reglas de juego electorales con solo 5 votos en medio de tanta debilidad institucional tiene muy poca legitimidad y es un manotazo de ahogado”, reforzaron. “Se pretende excluir a un sector representado por 4 legisladores provinciales, 1 diputados nacional, 10 intendentes y una representación importante en toda la Provincia”, aseguraron