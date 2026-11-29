El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó al oficialismo de querer dificultar la organización de la oposición.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsada por el Gobierno nacional y anticipó que, en caso de aprobarse la reforma electoral, el peronismo deberá definir sus candidaturas para 2027 mediante una elección interna o un acuerdo entre sus distintos sectores.
“La posición general era sostener el sistema de las PASO”, afirmó el funcionario bonaerense en declaraciones a Splendid AM990, al tiempo que acusó al oficialismo de promover cambios en las reglas electorales para impedir que la oposición pueda organizarse.
Bianco consideró que existe “una manipulación del sistema electoral con un objetivo político” y rechazó los argumentos económicos y organizativos esgrimidos por el Gobierno para justificar la suspensión de las primarias.
En cuanto al futuro del peronismo, sostuvo que el primer paso deberá ser la conformación de un frente electoral que reúna a los diferentes espacios del justicialismo y a otras fuerzas del campo popular, para posteriormente establecer un mecanismo de selección de candidatos.
“Eliminadas las PASO no hay muchas más opciones, ¿no? Algún tipo de interna (…) o un acuerdo”, señaló.
En ese marco, el ministro ratificó su respaldo a una eventual postulación presidencial del gobernador bonaerense. “Yo estoy trabajando para que Axel sea presidente”, aseguró, aunque aclaró que Kicillof todavía no formalizó su candidatura y estimó que esa definición se producirá el próximo año.
Por otra parte, Bianco cuestionó la explicación del Gobierno nacional que atribuye la volatilidad de los mercados financieros al temor de los inversores ante un eventual regreso del peronismo al poder. El funcionario calificó ese argumento como “infantil” y sostuvo que “la economía está muy mal”, tanto en términos macroeconómicos como en lo que respecta a la actividad cotidiana.
Finalmente, el titular de la cartera de Gobierno describió como “complicadísimas” las finanzas de la provincia de Buenos Aires y atribuyó el deterioro de los ingresos bonaerenses a la crisis de la actividad productiva y a los recortes de fondos dispuestos por la administración nacional.cillof
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