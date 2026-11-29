“Eliminadas las PASO no hay muchas más opciones, ¿no? Algún tipo de interna (…) o un acuerdo”, señaló.

En ese marco, el ministro ratificó su respaldo a una eventual postulación presidencial del gobernador bonaerense. “Yo estoy trabajando para que Axel sea presidente”, aseguró, aunque aclaró que Kicillof todavía no formalizó su candidatura y estimó que esa definición se producirá el próximo año.

Por otra parte, Bianco cuestionó la explicación del Gobierno nacional que atribuye la volatilidad de los mercados financieros al temor de los inversores ante un eventual regreso del peronismo al poder. El funcionario calificó ese argumento como “infantil” y sostuvo que “la economía está muy mal”, tanto en términos macroeconómicos como en lo que respecta a la actividad cotidiana.

Finalmente, el titular de la cartera de Gobierno describió como “complicadísimas” las finanzas de la provincia de Buenos Aires y atribuyó el deterioro de los ingresos bonaerenses a la crisis de la actividad productiva y a los recortes de fondos dispuestos por la administración nacional.cillof