De concretarse estas estimaciones, la liquidación de divisas del complejo agroexportador durante 2027 se ubicaría únicamente por debajo del récord alcanzado en 2022, cuando el ingreso de dólares ascendió a US$44.175 millones.

En aquella oportunidad, el resultado estuvo favorecido por los elevados precios internacionales de los productos agrícolas tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la implementación del primer Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja.

Un cierre de año con ingresos récord

En cuanto al desempeño del sector durante 2026, la Bolsa de Comercio de Rosario elevó su estimación de liquidación anual a US$36.989 millones, unos US$383 millones por encima de lo proyectado en septiembre.

Según el relevamiento, hasta octubre se habrían liquidado alrededor de US$30.400 millones, mientras que para el último bimestre del año se prevé un ingreso de US$6.870 millones, que constituiría un récord histórico para ese período.

Las estimaciones indican que noviembre aportaría más de US$3.000 millones, mientras que diciembre registraría ingresos por US$3.850 millones, favorecidos por el inicio de la cosecha fina y la comercialización de la nueva producción.

En paralelo, el informe advirtió sobre el deterioro de los precios medios de exportación de granos y sus derivados. Para 2027, la cotización promedio se ubicaría en US$342 por tonelada, un 6% por debajo de los US$362 estimados en septiembre.

Pese a este escenario internacional menos favorable, el crecimiento de los volúmenes exportados permitiría que la liquidación de divisas durante el próximo año supere en US$2.309 millones la prevista para 2026, lo que representaría una mejora del 6,2%.