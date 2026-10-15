Santiago Caputo dijo que hay recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está "siendo colonizado por el Islam"

Y fue ahí cuando afirmó: "Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas".

"Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlantico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia", sostuvo

Y concluyó: "Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente".

Caputo basó sus declaraciones en un video compartido en esa red social por Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y ex socio de Fernando Cerimedo, quien fue asesor político de Javier Milei.

Acorde con Negre, el material ilustraba sobre la "islamización del Reino Unido". En las imágenes podía verse a Sagal Abdi-Wali, una funcionaria británica de origen somalí, jurando su cargo sobre el Corán.

El mensaje fue replicado por el mandatario Javier Milei.

Los dichos de Caputo ocurren el día después de que el oficialismo confirmara que le solicitó al Tribunal del Mar de Hamburgo suspender la explotación petrolera en Malvinas.

El objetivo es que el tribunal haga lugar a una cautelar que suspenda la operación de las petroleras con proyectos sobre las aguas circundantes a las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte.