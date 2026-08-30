Consejo del Salario: la CGT acusó al gobierno de querer "construir un show"

"El paro es una medida que nunca se descarta", dijo Jerónimo.

Salario mínimo: por qué la CGT y la CTA rechazaron la propuesta

En declaraciones radiales, Jerónimo explicó que las centrales obreras propusieron "llevar el salario mínimo, a partir de julio, a 911.000 pesos y cerrarlo en diciembre de este año en 933.000 pesos, mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Y añadió sobre la negociación: “La contrapropuesta terminó siendo de 468.000 pesos recién para abril del año que viene. Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600, tras haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025.

Jerónimo, que forma parte del triunvirato de la CGT junto con Jorge Sola y Octavio Argüello, se refirió también a las versiones de que el Gobierno tiene intenciones de llevar el salario a 1.000.000 de pesos en bruto. "Si ellos quieren construir un piso en las discusiones salariales, las discusiones convencionales tienen que arrancar del piso de lo que es la canasta básica, que son 1.560.000 pesos, no 1.070.000”, consideró.

En tanto, el dirigente sindical adelantó que la central obrera volverá a reunirse la próxima semana para definir cómo seguirá su plan de acción. "El paro es una medida que nunca se descarta. Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria”.

"Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este gobierno para construir un ámbito para dialogar y disentir también”, concluyó.