Consejo del Salario: la CGT acusó al gobierno de querer "construir un show"

Lo hizo Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera. Explicó por qué rechazaron la propuesta de las cámaras empresarias y se retiraron de la reunión. No descartó un paro.
Después del retiro de los representantes gremiales en el encuentro del viernes pasado, el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, acusó al gobierno de utilizar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para convalidar decisiones tomadas de antemano. Además, no descartó un paro, aunque aclaró que requiere acuerdos previos.
Jerónimo explicó por qué los dirigentes sindicales abandonaron la reunión, en la que también rechazaron la propuesta de las cámaras empresarias. "Hace algunas semanas, cuando ya sabíamos la fecha de la convocatoria, le mandamos una nota a la Secretaría de Trabajo solicitándole y peticionándole que la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil fuera de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, afirmó uno de los líderes de la central obrera, al señalar los motivos de la discordia que ocasionaron que los dirigentes sindicales se desconectaran del cónclave.
“No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, subrayó el dirigente cegetista.
Y continuó en esa línea: "Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Sólo uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.
En declaraciones radiales, Jerónimo explicó que las centrales obreras propusieron "llevar el salario mínimo, a partir de julio, a 911.000 pesos y cerrarlo en diciembre de este año en 933.000 pesos, mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Y añadió sobre la negociación: “La contrapropuesta terminó siendo de 468.000 pesos recién para abril del año que viene. Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”.
Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600, tras haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025.
Jerónimo, que forma parte del triunvirato de la CGT junto con Jorge Sola y Octavio Argüello, se refirió también a las versiones de que el Gobierno tiene intenciones de llevar el salario a 1.000.000 de pesos en bruto. "Si ellos quieren construir un piso en las discusiones salariales, las discusiones convencionales tienen que arrancar del piso de lo que es la canasta básica, que son 1.560.000 pesos, no 1.070.000”, consideró.
En tanto, el dirigente sindical adelantó que la central obrera volverá a reunirse la próxima semana para definir cómo seguirá su plan de acción. "El paro es una medida que nunca se descarta. Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria”.
"Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este gobierno para construir un ámbito para dialogar y disentir también”, concluyó.