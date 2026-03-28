Escándalo en Radio Nacional Tucumán: funcionario insultó a Mercedes Sosa

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No boludo, están a la vista todos porque es mi cuenta de tw. No estás descifrando el código Da Vinci. Limitado. https://t.co/zlM3cxVfN5 — Enzo Ferreira (@malevo97) March 26, 2026

El Ente Cultural de Tucumán emitió un comunicado en el que consideró “inadmisible” la difusión de discursos de odio y violencia simbólica desde espacios institucionales, y advirtió sobre el impacto de estos mensajes en la comunidad.

El organismo remarcó que los agravios no solo afectan la memoria de la artista, sino también a la identidad cultural de la provincia, al tratarse de una figura reconocida como referente indiscutida del patrimonio tucumano.

Los familiares de Mercedes Sosa emitieron un comunicado y pidieron la renuncia de Ferreira

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Por su parte, la familia de Mercedes Sosa pidió la renuncia de Ferreira y calificó sus declaraciones como un acto de “profunda cobardía”, al considerar que se trata de ataques dirigidos a una persona fallecida que no puede defenderse.

En ese sentido, Maby Sosa, sobrina de la cantante, cuestionó el uso de la apariencia física y enfermedades como forma de insulto, y advirtió que este tipo de discursos resultan “violentos” y “patéticos”.

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La familia también difundió una carta abierta en la que sostuvo que el legado de la artista trasciende cualquier agravio y reafirmó su decisión de responder con la difusión cultural antes que con confrontación.

Desde distintos sectores señalaron que el episodio excede lo personal y constituye un ataque a la cultura tucumana, destacando la proyección internacional de Mercedes Sosa y su lugar como figura central del patrimonio artístico latinoamericano.