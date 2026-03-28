Roberto Lavagna opinó sobre la sentencia en el caso YPF que favoreció a la Argentina: ¿qué dijo?

El ex ministro de Economía dejó atrás años de silencio y criticó contra los “siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial”
El exministro de Economía, Roberto Lavagna, rompió este sábado años de silencio y diò su opinión -a través de las redes sociales- sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y que evitó que Argentina pagará US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF, ocurrida en el 2012.
“Cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno, cuando se da al concepto de SOBERANÍA su real y debida dimensión y cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos”, afirmó Lavagna a través de su cuenta personal en la red X.
Con este comentario, el ex ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007), envió un mensaje a quienes quieren atribuirse el éxito en la solución de este conflicto judicial que podría haberle costado muy caro a los argentinos.
Por otra parte, Lavagna , rechazó que la Argentina, como nación soberana, aceptara acuerdos extrajudiciales -a los que calificó como "siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial"- de parte de los lobbys vinculados a los operadores financieros y fondos de capital.
Este viernes, la Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacó la Cámara.
“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Econo
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