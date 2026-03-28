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Roberto Lavagna opinó sobre la sentencia en el caso YPF que favoreció a la Argentina: ¿qué dijo?

El ex ministro de Economía dejó atrás años de silencio y criticó contra los “siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial”

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, rompió este sábado años de silencio y diò su opinión -a través de las redes sociales- sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y que evitó que Argentina pagará US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF, ocurrida en el 2012.

“Cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno, cuando se da al concepto de SOBERANÍA su real y debida dimensión y cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos”, afirmó Lavagna a través de su cuenta personal en la red X.

Con este comentario, el ex ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007), envió un mensaje a quienes quieren atribuirse el éxito en la solución de este conflicto judicial que podría haberle costado muy caro a los argentinos.

Por otra parte, Lavagna , rechazó que la Argentina, como nación soberana, aceptara acuerdos extrajudiciales -a los que calificó como "siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial"- de parte de los lobbys vinculados a los operadores financieros y fondos de capital.

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El fallo

Este viernes, la Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

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La Justicia de Estados Unidos validó la expropiación legal de YPF y rechazó el reclamo de un fondo buitre y la familia Eskenazi

La Justicia de Estados Unidos validó la expropiación legal de YPF y rechazó el reclamo de un fondo buitre y la familia Eskenazi

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacó la Cámara.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Econo

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