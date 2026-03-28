Mensaje enigmático de Milei: "alegrías" que acercan al país a ser potencia

El mensaje fue difundido un día después del fallo vinculado a la reestatización de YPF, una decisión judicial que fue interpretada como un alivio financiero significativo para la Argentina.

El pronunciamiento también reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de gestiones anteriores y la estrategia jurídica del Estado, en un contexto en el que el Gobierno busca capitalizar el resultado como parte de su posicionamiento económico y político.