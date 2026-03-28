Mensaje enigmático de Milei: "alegrías" que acercan al país a ser potencia

El Presidente Javier Milei vinculó la decisión judicial del fallo de YPF que evitó un pago millonario con su “principio de revelación” y cuestionó a la oposición.
El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales tras el fallo de la justicia estadounidense por YPF que evitó al país el pago de más de 16.000 millones de dólares. En ese contexto, el mandatario habló de “alegrías” y volvió a apelar a su concepto del “principio de revelación”.
“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación”, expresó el jefe de Estado, quien agregó que incluso cuando cree que esas satisfacciones llegan a su fin, nuevas situaciones vuelven a sorprenderlo.
En su publicación, Milei sostuvo que las “estupideces y miserias humanas” terminan exponiendo comportamientos que, según su visión, permiten identificar posiciones dentro del escenario político. “El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, afirmó.
El “principio de revelación” es una idea que el Presidente utiliza con frecuencia para describir momentos en los que determinados hechos dejan en evidencia quiénes, a su entender, están “del lado del bien o del mal”.
El mensaje fue difundido un día después del fallo vinculado a la reestatización de YPF, una decisión judicial que fue interpretada como un alivio financiero significativo para la Argentina.
El pronunciamiento también reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de gestiones anteriores y la estrategia jurídica del Estado, en un contexto en el que el Gobierno busca capitalizar el resultado como parte de su posicionamiento económico y político.
comentar