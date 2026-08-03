Espinoza comparó con Malvinas el proyecto de "extranjerización" de las tierras

Quien también se desempeña como titular de la Federación Argentina de Municipios, recordó que “todas las naciones del mundo protegen sus fronteras, cuidan sus bienes y priorizan a sus habitantes. Javier Milei, no. Por eso quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial”, remarcó.

“Por eso trabaja para que extranjeros (incluidos Estados) se apropien de las tierras en las que están el segundo puesto mundial de shale gas, la segunda reserva de agua dulce del planeta, el cuarto potencial de shale oil, tercera en producción de maíz, la cuarta producción de soja de todo el mundo”, explicó Espinoza.

El barril de petróleo se acerca a los US$100 tras la escalada entre EEUU e Irán.

Detalló: “Somos el octavo país más grande del mundo en superficie total. Argentina tiene litio para pelear el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro y plata para sostener divisas y uranio para desarrollar la energía nuclear”.

“Pero Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales”, sostuvo el intendente de La Matanza.

En la misma línea, expresó: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos”.

“Escribió nuestro gran prócer Manuel Belgrano: 'Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación. Sigue vigente'.