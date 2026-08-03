Jorge Macri, en el reconocimiento a policías: "Recuperamos el orden en la Ciudad"

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; su par de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; la subjefa, Carla Mangiamelli; el fiscal General de la Ciudad y director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta; el presidente del Instituto Sanmartiniano, Hernán Cornut, y legisladores porteños.

El orden público y la seguridad son prioridades desde diciembre de 2023: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad. La ampliación de esta fuerza estuvo acompañada de nuevo equipamiento: más de 600 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos y bicicletas para las comisarías; 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

Así fue el discurso de Jorge Macri en el reconocimiento de policías de la Ciudad.

“Cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos de bien es la misión de nuestra Policía. La entrega del espadín conlleva, además del honor y la distinción más alta dentro de la fuerza, la responsabilidad de validarlo con el ejemplo y el ejercicio diario de la autoridad”, agregó Macri. Y sostuvo que en la Ciudad “cada policía tiene la enorme responsabilidad institucional de hacer cumplir la ley, con un criterio bien claro: tolerancia cero al delito”.

La semana pasada, el Gobierno de Jorge Macri recuperó la propiedad usurpada número 900. Los operativos de desalojo en viviendas que permanecían tomadas y que fueron devueltas a sus dueños se hacen en toda la Ciudad: Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo son algunos de los barrios donde, tras estos operativos, mejoraron los índices de seguridad.

Al mismo tiempo continúan los operativos de saturación en estaciones de subtes, centros de trasbordo y distintos barrios, como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires; o la Operación Tormenta Negra, que movilizó simultáneamente a más de 1.500 efectivos en 15 villas.

El ministro Horacio Giménez también dio su palabra y afirmó: “Valores como el honor, el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad y el mérito tienen su recompensa. Los espadines son un símbolo de autoridad y la representación institucional del mando. Llegaron al más alto rango de nuestra fuerza y ratificamos nuestra confianza en ustedes”.