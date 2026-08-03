Jorge Macri, en el reconocimiento a policías: "Recuperamos el orden en la Ciudad"

El Jefe de Gobierno dijo presente en el acto que distingue a los personales de seguridad que llegaron a la máxima jerarquía, los cuales recibieron un espadín por su liderazgo, mérito y trayectoria.
Jorge Macri dijo presente en el reconocimiento a los policías de la Ciudad que llegaron a la máxima jerarquía y recibieron un espadín por su liderazgo, mérito y trayectoria. “Desde el primer día tomamos la decisión de recuperar el orden en la Ciudad porque es la condición indispensable para que una sociedad pueda progresar y vivir en libertad”, expresó el Jefe de Gobierno en su discurso.
El espadín o espada corta ceremonial es un símbolo que representa el honor y el compromiso con los valores de la Policía de la Ciudad. Los comisarios generales que lo recibieron fueron Leonardo Gallego, Laura Cesanelli, Néstor Ortubia, Alberto Sagastizábal y Germán Goris. También se entregaron insignias y diplomas.
“Tengo el inmenso honor de ser el primer Jefe de Gobierno en presidir este acto. Me llena de orgullo porque mi reconocimiento y mi aprecio al gran trabajo de la Policía de la Ciudad es también el orgullo que siente cada porteño”, agregó durante el acto realizado en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en Palermo.
Los oficiales distinguidos fueron parte del máximo logro alcanzado por la Policía de la Ciudad en los últimos años: llevar tranquilidad a los vecinos y bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios.
El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; su par de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; la subjefa, Carla Mangiamelli; el fiscal General de la Ciudad y director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta; el presidente del Instituto Sanmartiniano, Hernán Cornut, y legisladores porteños.
El orden público y la seguridad son prioridades desde diciembre de 2023: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad. La ampliación de esta fuerza estuvo acompañada de nuevo equipamiento: más de 600 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos y bicicletas para las comisarías; 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.
“Cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos de bien es la misión de nuestra Policía. La entrega del espadín conlleva, además del honor y la distinción más alta dentro de la fuerza, la responsabilidad de validarlo con el ejemplo y el ejercicio diario de la autoridad”, agregó Macri. Y sostuvo que en la Ciudad “cada policía tiene la enorme responsabilidad institucional de hacer cumplir la ley, con un criterio bien claro: tolerancia cero al delito”.
La semana pasada, el Gobierno de Jorge Macri recuperó la propiedad usurpada número 900. Los operativos de desalojo en viviendas que permanecían tomadas y que fueron devueltas a sus dueños se hacen en toda la Ciudad: Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo son algunos de los barrios donde, tras estos operativos, mejoraron los índices de seguridad.
Al mismo tiempo continúan los operativos de saturación en estaciones de subtes, centros de trasbordo y distintos barrios, como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires; o la Operación Tormenta Negra, que movilizó simultáneamente a más de 1.500 efectivos en 15 villas.
El ministro Horacio Giménez también dio su palabra y afirmó: “Valores como el honor, el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad y el mérito tienen su recompensa. Los espadines son un símbolo de autoridad y la representación institucional del mando. Llegaron al más alto rango de nuestra fuerza y ratificamos nuestra confianza en ustedes”.
comentar