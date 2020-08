Espionaje ilegal: citan al secretario de Macri y a ex jefes de la AFI

Entre las víctimas de esta presunta asociación ilícita se encuentran la vicepresidenta Cristina Kirchner, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, su vicejefe,Diego Santilli, los ex diputados Nicolas Massot y Emilio Monzó y el juez federal Martín Irurzun, pero también la hermana y el ex cuñado del ex mandatario y referente de Juntos por el Cambio.

En la misma resolución, el juez le pidió al Consejo de la Magistratura que le "asigne una plataforma que permita realizar" las indagatorias a través de una videollamada, y señaló que la fecha de las audiencias se fijará una vez que obtenga respuesta a ese requerimiento.

“Considero que existen bastantes motivos para sospechar que Gustavo Héctor Arribas; Silvia Majdalani y Dario Nieto han participado en la comisión de los hechos” relatados por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Por esa razón el magistrado los convocará "a prestar declaraciones indagatorias”.

El juez también dispuso que se cite a ampliar su indagatoria a la ex empleada de la Dirección de Documentación presidencial Susana Martinengo y a una veintena de ex agentes de la AFI que integraban los grupos de Whatsapp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argentina", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva".

Cuando los fiscales pidieron la indagatoria de los ex jefes de la AFI y de Nieto señalaron que las órdenes a las que respondía la estructura ilegal “provenían principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani" e indicaron que "se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación”.

Y ampliaron: "Susana Martinengo, quien no solo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y el (Jorge) ´Turco´ Sáez en la Casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto".

Para los fiscales, Arribas, Majdalani, Ruiz (ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI) y Dalmau Pereyra (ex director de Contrainteligencia) habrían cumplido el rol de “jefes” de la estructura ilegal investigada mientras que mientras que a los demás espías, a Nieto y a Martinengo los ubicaron como “miembros”.

Los ex titulares de la AFI y Ruiz ya se encuentran procesados por el presunto espionaje ilegal realizado sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner en 2018, junto con el último jefe de Contrainteligencia de la central de espías durante la gestión Cambiemos, Martín Coste.

Cuando solicitaron las indagatorias, los fiscales señalaron que Martinengo tenía un aceitado vínculo con al menos dos de los espías investigados por espionaje ilegal y que recibía informes de ellos que luego remitía a Nieto.

ADEMÁS:

Alberto Fernández mantuvo un diálogo con el CEO de AstraZeneca

Scioli: "La voluntad es trabajar juntos con Brasil y superar los desencuentros"