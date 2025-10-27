Esteban Echeverría: Fernando Gray, uno de los grandes fracasados en las elecciones legislativas

Esa diferencia de 5,34 por ciento -y no haber conseguido una banca para el PJ-, ubica a Gray como uno de los grandes fracasados en los comicios de ayer y lo ponen en la mira de la conducción provincial del PJ, donde lo responsabilizan por no haber hecho campaña a conciencia y priorizar sus intereses personales por sobre el partido y la provincia.

"Se lo vio más en la calle Parera del coqueto barrio porteño de Recoleta que haciendo campaña en las calles de Esteban Echeverría", confió a Popular un dirigente de Frente Patria visiblemente molesto por la falta de apoyo del jefe comunal a la lista de legisladores nacionales peronistas de la provincia de Buenos Aires.

Según este mismo informante, Gray tendría un departamento en la calle Parera, que frecuenta habitualmente y donde recibe a personas que no tienen un interés directo con la política.

Amplia victoria de La Libertad Avanza en todo el país

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la provincia de Buenos Aires y logró un amplio triunfo en todo el país en las elecciones legislativas 2025 en todo el país, con el 99 % de los votos escrutados.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de difundir los resultados tras remarcar la buena implementación del sistema de Boleta Unica Papel (BUP).

En la provincia de Buenos Aires llegó la gran sorpresa con una victoria de la lista que encabezó Diego Santilli -La Libertad Avanza- con 41,45 por ciento contra la que lideró Jorge Taiana, que cosechó 40.91.

La participación electoral en las elecciones legislativas de este domingo fue del 67, 85 por ciento, según informó Francos. Esta cifra marca un récord histórico negativo, convirtiéndose en la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

El número (66%) representa una caída significativa respecto a las últimas elecciones de medio término. En las elecciones legislativas de 2021, la participación consolidada fue del 71%.