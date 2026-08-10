Exigen que Monteoliva justifique el operativo de seguridad del jueves en el Congreso

Solicitan que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se presente en Diputados y dé las explicaciones sobre el accionar de las fuerzas federales durante el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón solicitó que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se presente en Diputados y dé las explicaciones correspondientes sobre el accionar de las fuerzas federales, el pasado jueves 6, durante el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.
Este pedido formal remarca las múltiples agresiones registradas, y resaltó el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo, luego de recibir un "palazo" por parte de un efectivo policial.
En el documento presentado, Paulón busca saber si existe alguna investigación acerca de la "represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes", que hasta ese momento se encontraban "en total tranquilidad y sin generar disturbios".
En la misma línea, preguntó "si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad" que efectuaron "disparos directos" hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
Para finalizar, indicó que pretendía saber "cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes" hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.
"Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos “incidentes”. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!", concluyó Paulón, desde sus redes sociales.
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