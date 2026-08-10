Exigen que Monteoliva justifique el operativo de seguridad del jueves en el Congreso

Para finalizar, indicó que pretendía saber "cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes" hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.

"Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos “incidentes”. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!", concluyó Paulón, desde sus redes sociales.