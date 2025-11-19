Fabiola dijo que Canosa salía con Alberto Fernández y la conductora le iniciará acciones legales

Entrevistada por Ángel de Britot, Yañez relató la explicación que Fernández le dio sobre el quiebre de esa relación. "Él (Alberto) me dijo que Viviana Canosa le había pedido ser... la secretaría de comunicación".

FABIOLA

"Y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar", continuó Yañez. La ex primera dama describió la relación previa entre ellos como "muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo".

Cuando De Brito le preguntó si Fernández "reconoció que tuvo algo con ella", Fabiola fue tajante: "Él nunca reconoció nada". Sin embargo, ante la insistencia del conductor sobre si ella sospechaba que sí, Yañez respondió: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".

Yañez también se refirió a otras infidelidades, confirmando que encontró la foto de "una mujer en una ventana" en el teléfono del expresidente. No obstante, cuando De Brito le preguntó si era Victoria Oneto, la ex primera dama dijo: "No, no, no podría decir que era".tedehg

Finalmente, Yañez acusó a Fernández de manipulación: "Engañó un montón de gente y hoy en día le está queriendo hacer creer a la gente que lo que la gente vio (...) no fue real". "Entonces, si a vos te quieren hacer creer eso, imagínate lo que me hacía a mí", concluyó.

CANOSA INICIARA ACCIONES LEGALES

Tras conocerse las explosivas declaraciones de Yañez, Viviana Canosa publicó un comunicado en sus redes sociales dondeinformó que tomará medidas en la justicia.

Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal.

Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor.

¿Qué pasó entre Viviana Canosa y Alberto Fernández?

En septiembre de 2024, Viviana Canosa respondió contundente a los rumores de romance con Alberto Fernández, luego de las versiones que circularon.

Yanina Latorre se comunicó con la conductora y compartió su respuesta al aire de Yanina 107.9 (El Observador). "Se viene hablando de Viviana Canosa hace un montón, se lo pregunté, me dijo que estaba loca y me contestó: 'Yo tengo buen gusto'. Fue todo lo que me dijo", contó Latorre.

"No me lo contó. ¿Qué hago, la obligo? Y yo no tengo nada de qué agarrarme. La gente me dice 'hablá de tu amiga', pero no tengo nada que decir", agregó.

Cabe mencionar que el rumor se instaló en los medios en 2019, en plena campaña electoral. Viviana Canosa aseguró en varias entrevistas que, por aquel entonces, tenían una buena relación con el exmandatario, pero que dejó de tenerla cuando le mandó mensajes amenazantes.

Después, a raíz de lo ocurrido con la pandemia por coronavirus, la conductora comenzó a ser muy crítica con Alberto Fernández, pero finalmente recompusieron su vínculo.