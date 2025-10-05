Facundo Manes pidió excluir a José Luis Espert del Congreso

El legislador de Para Adelante: aseguró: “Si no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”. Presentó un proyecto para apartarlo de la Cämara.
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza sigue generando repercusiones políticas e institucionales. El diputado Facundo Manes, de Para Adelante, presentó un proyecto para excluirlo de la Cámara baja, al considerar que “quien no puede ser candidato, tampoco puede seguir siendo diputado”.
El texto, ingresado formalmente por el legislador radical y líder del espacio Para Adelante, propone aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a las Cámaras a remover a un miembro por “inhabilidad moral o física sobreviniente”.
“La representación política no es un privilegio personal, sino una responsabilidad institucional que requiere ejemplaridad, probidad y conducta intachable”, señala el documento firmado por Manes, quien pidió el apartamiento “por indignidad”.
La iniciativa se presentó tras el escándalo que involucró a Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma y requerido por la justicia de Estados Unidos por causas de lavado de dinero y narcotráfico. Según revelaron medios nacionales, Machado le habría transferido 200 mil dólares en 2020, un pago que el propio Espert reconoció públicamente.
En declaraciones y publicaciones en redes sociales, Manes endureció su postura. “La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, escribió, y reclamó que el Congreso “recupere la credibilidad perdida”.
El pedido de exclusión llega mientras en el oficialismo se debate si Espert podrá mantener la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El caso promete tensar aún más el clima político y sumar un nuevo capítulo a la crisis interna que atraviesa el gobierno libertario.
