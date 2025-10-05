Facundo Manes pidió excluir a José Luis Espert del Congreso

El texto, ingresado formalmente por el legislador radical y líder del espacio Para Adelante, propone aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a las Cámaras a remover a un miembro por “inhabilidad moral o física sobreviniente”.

“La representación política no es un privilegio personal, sino una responsabilidad institucional que requiere ejemplaridad, probidad y conducta intachable”, señala el documento firmado por Manes, quien pidió el apartamiento “por indignidad”.

La iniciativa se presentó tras el escándalo que involucró a Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma y requerido por la justicia de Estados Unidos por causas de lavado de dinero y narcotráfico. Según revelaron medios nacionales, Machado le habría transferido 200 mil dólares en 2020, un pago que el propio Espert reconoció públicamente.

En declaraciones y publicaciones en redes sociales, Manes endureció su postura. “La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, escribió, y reclamó que el Congreso “recupere la credibilidad perdida”.

El pedido de exclusión llega mientras en el oficialismo se debate si Espert podrá mantener la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El caso promete tensar aún más el clima político y sumar un nuevo capítulo a la crisis interna que atraviesa el gobierno libertario.