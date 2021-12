"No estamos condenados a la desigualdad que hoy vivimos, lo podemos revertir y eso depende de nosotros", advirtió el presidente al encabezar una nueva reunión del Gabinete Federal que se realizó en la ciudad de Monteros, en Tucumán, donde agregó: "Tenemos una gran oportunidad, la Argentina está creciendo a pasos acelerados, ha crecido mucho más de lo que todos preveían".

Acompañado por funcionarios nacionales y gobernadores, Fernández además que luego de "tanto dolor" producido por la pandemia de coronavirus es necesario "reflexionar" para "construir otro mundo, otra Argentina" ya que "no tiene sentido volver a reconstruir la injusticia" del pasado.

Con respecto del federalismo, dijo que es necesario construir un "desarrollo integral" de la Argentina, para convertirla en un país "más justo, con más equilibrio".

"Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires, venirse al norte y darle todo el potencial que le da una ciudad capital", estimó en una mención que recordó el proyecto del ex presidente Raúl Alfonsín de trasladar la sede del Gobierno a Viedma, provincia de Buenos Aires.

Fernández inició a primera hora de la tarde una ronda de actividades en la provincia de Tucumán que incluyó la inauguración del nuevo edificio del Centro Judicial de Monteros y una nueva reunión del Gabinete en la que se suscribieron acuerdos por un monto superior a 33 mil millones de pesos.

En el marco del encuentro ministerial federal, Fernández insistió sobre la necesidad de dotar de potencia a las provincias que están por fuera del centro productivo agrario: "No es posible que un chico que viva en el norte piense que puede encontrar mejor suerte en los suburbios de Córdoba, Rosario y Buenos Aires", dijo.

El primer mandatario señaló como ejemplo la producción minera, donde "Argentina sólo explota el 40 por ciento" y pidió a sus interlocutores que en "todo el potencial" que supone para las provincias cordilleranas.

En ese mismo sentido se preguntó si "no será hora de pensar si la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera" o la de Pesca en una patagónica.

Después afirmó que Argentina está "creciendo a pasos acelerados" pero advirtió la necesidad de que ese "crecimiento llegue a todos".

A renglón seguido comentó que en el trayecto desde Tucumán a Morteros "vio gente con carteles que decían "'necesito trabajo'", afirmó que no se hace el distraído y que no se puede "permitir" que el crecimiento "no llegue a todos".

Sobre el desarrollo, lo relacionó a que los "empresarios arriesguen", que "generen empleo", "que les vaya bien y puedan exportar y ojalá ganen mucho dinero".

Fue allí que sostuvo: "Hay que impulsar a los que tienen la plata afuera que la traigan y la pongan a producir".

La comitiva presidencial había despegado a las 10 desde Buenos Aires rumbo a Tucumán y tras ser recibido en el aeropuerto internacional "Benjamín Matienzo" de la ciudad de San Miguel, se dirigió a Monteros, ciudad 53 kilómetros distante al sudoeste de la capital provincial.

Luego de la inauguración del Centro Judicial la comitiva nacional se dirigió al predio del Gimnasio Municipal de este departamento, donde se desarrolló la reunión central de los gabinetes nacional y provincial.